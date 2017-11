Papa Pyè

La mort de Papa Pyè, le 18 octobre écoulé, est malheureusement ce qui a ramené le comédien dans l’actualité. Paix à son âme. Pourtant, la redécouverte de l’étendue de son talent dans les épisodes revisitées de La vie nan bouk ne doit pas être l’unique élément à taper dans l’œil. Papa Pyè était aussi très en avance sur la mode contemporaine.

L’épisode en question présente un Grasye qui souffre le martyr à cause d’une dent. Comme à leur habitude, Bòs Masèl et lui, ils consultent papa Pyè pour tout. Même pour l’extraction de sa dent. Et bien entendu, Papa Pyè ne connaissant la dentisterie ni d’Adam ni d’Eve, et aidé de Fréderic, son acolyte de toujours, arrache par mégarde une dent saine, laissant Grasye dans un état pire qu’avant. La dent malade toujours bien visée à sa mâchoire, le pauvre bougre se résignera finalement à aller voir le médecin.

Alors que la drôlerie de la scène nous fait rire, le costume du faux dentiste attire notre attention. Son foulard à pois est noué en nœud côté. La chemise à épaulettes trouée, doublée d’une chemisette noire ouverte sur le torse, est surmontée d’un collier de forme irrégulière très tendance, en ce qui semble être de la corne de bœuf. Quand au jean, délavé et déchiré avec esthétique au genou et à la cuisse, il est bien ajusté à la taille. Une paire abimée de mocassin beige enfilée à demi et le sempiternel chapeau de paille remonté sur le bord, voilà tout ce qui parfait la tenue de Papa Pyè. La figure de proue du célèbre feuilleton La vie nan bouk imposait alors une mode.

Pourtant, le comédien ne cherchait pas être « fashion » à l’époque. Quand La vie nan bouk a été produite, le souci de la Télévision nationale d’Haïti portait, semble-t-il, sur le désir de divertir le public, d’occuper des heures d’antennes, de rentabiliser le média mais également d’informer sur le quotidien de paysans de l’arrière-pays et de sensibiliser sur des questions sociales. Plus qu’une mise en relief, la caricature des mœurs, des us et coutumes et du parler de cette frange de la population occupait le jeu des acteurs et le scénario. Il allait donc de soi que le costume du « grandèt » qu’était Papa Pyè suive la même logique de caricaturer. Que serait le paysan sans son « djakout », le même qui n’a jamais quitté le grand-père de Frédéric ? (eh oui ! Le père de Frédéric vivait aux Etats-Unis) Jugés comme excentrique et en dehors de tout code vestimentaire dans les années 80, les vêtements de ces habitants de l’arrière-pays paraissaient donc ridicules.

Mais à présent, nous découvrons un Papa Pyè très tendance et même en avance sur son temps. Au faîte de sa gloire passé, ils côtoient aujourd’hui les plus grandes stars du monde, et Rihanna fait pâle figure. Les goûts actuels pour l’excentricité s’inspireraient volontiers de lui. Même Bòs Masèl, avec sa veste fendue au dos, laissant voir la doublure, ne serait pas en reste. Il ya longtemps déjà que la mode féminine a récupéré le design. Quant à Frédéric, t-shirt rouge blasé, jean délavé aux pieds recassés, il est indémodable. Ce qui, il y a trente ans, paraissait ridicule fait loi aujourd’hui et se porte avec allure. Papa Pyè et compagnies avaient donc de l’allure. Voilà ici un héritage « paysan » qui collerait bien dans une certaine mesure à notre patrimoine.

Peguy FC Pierre source Ticket Magazine