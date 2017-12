Boulo

Une soirée d’hommage, à la mémoire de l’artiste haïtien, Henriot (Boulo) Valcourt, décédé, à New-York (États-Unis d’Amérique), le vendredi 17 novembre 2017, à l’âge de 71 ans (il naquit le 12 février 1946), se tiendra, le dimanche 10 décembre 2017, au Centre des arts de la Maison d’Haïti, à Montréal (Québec), apprend l’agence en ligne AlterPresse.

Des témoignages et des prestations musicales seront au menu de cette soirée d’hommage, qui sera organisée par Anaïse Sambale et Sandra Fourcand.

Les artistes, comme Toto Laraque, Pascal Laraque, Fritz Pageot, Eddy Prophète, Claude Marcelin, Hugo Valcin, Dimitri Fabien, Rebecca Jean-Gilles, Wesli Loussaint et plusieurs autres auront à performer à l’occasion.

Les organisateurs présentent l’artiste haïtien décédé comme un « Troubadour dans l’âme. Boulo, c’est l’histoire de nos vies et de notre jeunesse. Boulo, c’est la voix qui a porté et qui portera toujours l’une de nos plus belles pages d’histoire musicale, à travers le monde ».

Henriot (Boulo) Valcourt représente un « artiste accompli, un guitariste, chanteur, interprète, compositeur et arrangeur d’une sensibilité sans égale », affirment-ils.

Né le 12 février 1946, Boulo Valcourt est décédé dans un hôpital à New-York, suite à une maladie supportée depuis quelque temps.

Ayant commencé à chanter et à jouer à la guitare à l’âge de16 ans, Henriot (Boulo) Valcourt a eu plusieurs tubes à succès, tels que : Lapèsonn, Fè van, Vin avè m, Kenbe m la, Mete gason sou ou, Lanmou pa yon plezantri, Ay manman, W ale, Se li mwen vle.

