John Steve Bruenasch se passe de présentation dans la société haïtienne. Aucun haïtien ne peut dire que les morceaux de ce grand artiste lui sont étrangers. D’ailleurs l’un des chants de John Steve est le chant thème de l’émission Ranmasse de Radio Television Caraibes. En 1994, John Steve Bruenasch a sorti l’album “Chimen Limyè” qui, en 2004 allait connaitre un grand essor. Depuis lors, les refrains de ces chants prophétiques sont sur toutes les lèvres. Entretemps l’artiste a connu un succès fou dans le secteur du journalisme à New York et pour des raisons familiales, il a du laisser tomber son microphone. John Steve Bruenasch durant ces vingt dernières années a performé un peu partout à travers les Etats-Unis d’Amérique. Il n’a jamais manqué une occasion pour parler d’Haïti et de sa vision positive pour le pays. Face à la déchéance que connait le pays, l’artiste engagé John Steve Bruenasch est interpellé. Et, c’est en ce sens qu’il a décidé de partir en tournée en Haïti, son pays natal. Le thème de cette tournée est: “Conscience Révolution”. Nous savons tous que la musique joue un grand rôle dans le vécu des Haïtiens. John Steve Bruenasch se veut être un Prophète de Bonheur qui annonce des jours meilleurs pour Haïti.

Du 28 Décembre au 19 Janvier, John Steve Bruenasch sera en tournée en Haïti pour faire les délices de ses fans nostalgiques et pour introduire sa musique à la nouvelle génération. Le peuple haïtien aura l’occasion de soutenir l’artiste qui mettra en vente son premier album “Chimen Limyè”. L’album sera disponible à Radio Television Caraibes et dans plusieurs stations de radio et points de vente de la capitale. Des annonces seront faites à la radio sur la disponibilité de l’album. Durant son périple en Haïti, John Steve Bruenasch performera à Port-au-Prince dans plusieurs endroits et dans les villes de province suivantes: Jacmel, Cayes, Cap-Haitien, Gonaives, Jérémie, Saint-Marc. Les fans inconditionnels de John Steve auront l’occasion de redécouvrir leur artiste et les moins jeunes feront connaissance avec cette voix de stentor qui magnétise et électrifie. Pour avoir fréquenté John Steve Bruenashc durant une décennie, je sais que l’artiste aime son pays d’un amour pur et se veut le chantre de la liberté. Cette tournée est en fait messianique. Depuis des années, des promoteurs ne cessent d’inviter John Steve à venir performer en Haïti. Mais, l’artiste a toujours refusé arguant que sa musique n’est pas mercantile et que le moment n’était pas encore venu. Il n’a pas choisi la musique, mais la musique l’a choisi. John est en train de travailler sur un nouvel album, mais il lui faut de l’argent. Cette tournée permettra à l’artiste de faire peau neuve et de renouer avec un public qui lui a été fidèle durant plus de deux décennies.

Les grands artistes ne meurent jamais. Ils peuvent disparaitre de la circulation, mais leurs oeuvres finissent par faire oeuvre qui vaille. John Steve Bruenasch est de la catégorie de ces artistes qui entrent dans l’immortalité. C’est un artiste bourré de talents qui jouent plusieurs instruments; il est à la fois compositeur et arrangeur. Nous demandons à tout un chacun de supporter l’artiste en achetant un disque. Ainsi, on montrera à l’artiste comment on est intéressé à son travail. John Steve Bruenasch est l’un des rares artistes haïtiens qui comprennent que la musique est un cathartique et qui voue sa vie à la recherche de la vérité. L’artiste vit sa spiritualité en harmonie avec sa musique et avec sa foi de samba. C’est avec le Coeur en joie que j’informe mes lecteurs et la société haïtienne en général de cette tournée qui est prometteuse. John Steve Bruenasch ne veut pas faire cavalier seul. Il veut épauler les jeunes artistes qui militent sur le terrain. Dans ses multiples prises de paroles à venir, il parlera de ses projets. Ses projets ne peuvent devenir réalité si le public ne le supporte en faisant l’acquisition de son album. Je souhaite que toutes les stations de radio et de télévision qui ont eu la chance d’utiliser les chansons de John Steve Bruenasch trouveront bon de l’épauler durant sa tournée en Haïti. Encourageons nos artistes, surtout ceux qui militent et luttent pour l’émergence d’une société juste et équitable où règne l’état de droit.

Le peuple haïtien aura la chance de redécouvrir un John Steve Bruenasch philosophique, spirituel et très informé de la réalité du pays. J’encourage les jeunes à suivre la tournée, à entendre l’artiste qui aura à donner des dizaines d’interviews. John Steve a toujours manifesté son désir de retourner en Haïti pour performer et il a attendu plus d’une quinzaines d’années pour voir ce rêve devenir réalité. Nous souhaitons que le Créateur puisse enregistrer cette tournée sur le sceau de la réussite et que le public haïtien puisse en bénéficier grandement. Que le grand architecte de l’univers accompagne notre artiste, notre frère de combat et le guide spirituel John Steve Bruenasch dans cette tournée qui se veut un sursaut de réveil national, une révolution de la conscience. Bon succès mon ami et frère John Steve Bruenasch!

Kerlens Tilus 12/28/2017

