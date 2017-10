Raoul Peck

Le cinéaste haïtien Raoul Peck, réalisateur de « I am not your negro », s’est prononcé en faveur de la candidature de la France au poste de Secrétaire général de l’UNESCO. L’ex-ministre haïtien de la Culture en 2006, a appelé le président Jovenel Moise à ne pas soutenir la candidature du Qatar comme Haïti aurait l’intention de la faire.

Dans une note parvenue à HPN, M. Peck a dénoncé le Qatar « pays suspecté de violations massives des droits humains » qui présente une candidate en face de la France en finale de la course pour la direction de l’agence onusienne pour la Culture et l’Éducation.

hpn