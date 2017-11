Les trois projets concernent les secteurs de l’eau et l’assainissement, de l’agriculture et l’agroforesterie ainsi que 5e recensement de la population et des habitats, a-t-on appris dans un communiqué de la BID.

Une enveloppe de 65 millions de dollars est prévue pour le secteur eau et assainissement. Selon la BID, avec ce projet, Haïti aura la possibilité d’améliorer l’attribution des services d’eau potable et d’assainissement dans la zone métropolitaine de Port-au Prince et des zones rurales particulièrement touchées par l’ouragan Matthew

« La subvention vise à améliorer l’accès et la qualité des services d’eau et d’assainissement ainsi que les pratiques d’hygiène (y inclus hygiène menstruelle) à Port-au-Prince et dans les zones rurales, y compris dans les départements touchés par l’ouragan Matthew », lit-on dans le communiqué.

Pour le secteur agricole, un montant de 55 millions de dollars est alloué par la BID. Cette somme vise l’innovation technologique dans le secteur agricole et agro-forestier en Haïti (PITAG) a pour objectif général d’augmenter les revenus et la sécurité alimentaire en faveur des petits producteurs agricoles en Haïti.

Enfin, la banque interaméricaine a débloqué 8 millions de dollars en appui au recensement de la population haïtienne. Le projet vise à augmenter la production des données socioéconomiques et démographiques et leur utilisation par le secteur public, les institutions privées, la société civile ainsi que les organisations internationales.

HPN