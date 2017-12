Voiture de la victime

Le commissaire du gouvernement de la juridiction de Port-au-Prince, Ocnam Clamé Daméus, ainsi que le commissaire de police de Pétion-Ville, Jean Gospel Monelus, ont visité le couple Bazile, victime d’une attaque armée sur la route de Bourdon, le mercredi 6 décembre A cette occasion, Alain Paul Bazile a détaillé les circonstances de ce hold-up.

« Je ne sais pas comment j’ai réussi à m’échapper. Il faut poser cette question à Dieu ». Par ces mots, Alain Paul Bazile refuse d’expliquer une résurrection qui ne dit pas son nom, 24 heures environ après une attaque armée. Il est un rescapé. Au même titre que sa femme Judith. Les deux ont échappé de justesse à un guet-apens à Bourdon, à un jet de pierre de l’entrée de l’hôtel Montana, ce mardi. Sur son lit d’hôpital mercredi, Alain Paul Bazile revient sur le film de son attaque. Cet architecte et entrepreneur affirme qu’il venait de faire un retrait dans une banque à Pétion-Ville pour payer ses employés quand les assaillants l’ont attaqué. « Mon épouse et moi on se dirigeait vers un chantier, comme d’habitude. 8 individus armés et non cagoulés nous ont attaqués alors qu’on était dans un embouteillage à Bourdon. La majorité des armes qu’ils portaient étaient de calibre 9 millimètres. Ils ne pouvaient pas voir mon visage car les vitres de ma voiture sont teintées. Ils ont fait feu parce que je refusais de descendre les vitres comme ils me l’avaient exigé. Ils ont tiré dans toutes les directions. J’ai dû descendre de la voiture et prendre la fuite. J’ai été atteint par un autre projectile qui m’a affaissé. C’est à ce moment que l’un des assaillants m’a dépouillé de mon portefeuille. (…)J’ai reçu 8 projectiles au niveau de mon bras, de ma hanche, de mes fesses, de mon pénis, etc. Ma femme a reçu 3 projectiles dans son sein, 1 projectile dans la bouche et 1 dans le bras », raconte-t-il.

Alain Paul Bazile souligne qu’il n’a jamais reçu de menaces avant cette attaque. « Je suis l’ami de tout le monde. Je suis ingénieur-architecte. Tous ceux qui ont appris la nouvelle ont été surpris », explique-t-il. Pour l’heure, son pronostic vital, ainsi que celui de sa femme, n'est pas engagé. « Ma femme est enceinte de jumeaux. Les médecins vont faire une dernière intervention pour extraire une balle logée dans son cou. Moi j’ai déjà subi des opérations et les médecins ont pu enlever tous les projectiles que j’ai reçus », a-t-il fait savoir.

Deux auteurs présumés de l’attaque, Charles Aldoni et Davidson Cius, ont été interpellés par la PNH. Le commissaire de police de Pétion-Ville, Jean Gospel Monelus, s’est félicité de la vigilance de ses troupes. « Après l’agression, j’ai été informé par quelqu’un se trouvant sur les lieux. J’ai passé des instructions pour quadriller tout le secteur. En réalisant des check-point, les policiers ont pu interpeller les individus tout près de l’hôtel El Rancho », détaille-t-il. Dans la foulée, Jean Gospel Monelus assure que l’institution policière ne va pas chômer durant la fin de l’année. « Je veux assurer à la population que la PNH est déterminée à assurer sa sécurité au cours du mois de décembre. Les bandits seront traqués là où ils se terrent. La justice et la police se mettent ensemble et cette symbiose va garantir de belles fêtes de fin d’année », se félicite-t-il.

Davidson Cius, l’un des auteurs présumés de l’attaque, est un agent 1 de la BIM (Brigarde d'intervention motorisée). Il est « en instance de renvoi » de la PNH, sur recommandation de l’inspection générale pour son implication présumée dans un homicide, selon les révélations de Gary Desrosiers au Nouvelliste. Le 1er juillet 2016, Davidson Cius a eu une altercation armée avec un autre policier à Waney 93, à Carrefour. Lors de cet échange de tirs entre ces deux policiers, une personne a trouvé la mort. L’inspection générale avait recommandé la révocation des deux agents. Elle avait transféré le dossier de Davidson Cius au parquet le 6 janvier 2017. Ce dernier a été libéré, par la suite, par un substitut du commissaire du gouvernement le 17 janvier 2017.

Interrogé sur ce dossier, le commissaire du gouvernement, Ocnam Clamé Daméus, a indiqué qu’il va d’abord étudier ce dossier avant de savoir quelle suite y donner. « Je veux prendre beaucoup de précautions pour dire que le commissaire du gouvernement ou son substitut peut étudier un dossier et le classer sans suite. Je vais analyser le dossier afin de déterminer s’il y a eu une erreur professionnelle de la part de ce substitut. Si oui, je vais préparer un rapport et saisir le ministre de la Justice sur cette question. Je ne sais pas encore quelle décision je vais prendre », indique-t-il. Il a souligné toutefois que si quelqu’un est impliqué dans la libération d’un prévenu qui ne devait pas être libéré, il répondra aux questions de la justice, « et ce quels que soient son grade, son rang ou sa qualité », dit-il.

Jean Daniel Sénat source le nouvelliste