Ashley Laraque

En dehors de son statut de comédien, Ashley Laraque est aussi un éleveur et dresseur de chiens. Du haut de ses quarante ans d’expérience, il a produit un ouvrage, « Choisir son chien de garde», dans lequel il partage menu détails et secrets au grand public. Le 15 décembre 2017, à compter de 4h PM, au restaurant Aïoli, l’homme qui est fier d’avoir pu initier beaucoup de jeunes à ce métier se fera un plaisir de signer son livre à tous ceux qui feront le déplacement. Mais avant, coup de projecteur sur cet homme qui a plus d’un tour dans son sac.

En entrant dans la cour de l’échoppe de meubles que tient Ashley Laraque, ce vendredi 1er décembre 2017, on a l’impression de participer au tournage d'un clip ou d'un film ayant pour cadre des quartiers malfamés de mégapoles américaines où se pratiquent de manière illicite des battles de chiens. Les espèces qu’on voit en cage (Rottweiler, Pitbull, Doberman, Berger allemand…) rappellent bien ceux de certains clips du rappeur DMX.

Le comédien nous rassure qu’ils sont bien enfermés et qu’il ne les aurait pas laissés en liberté durant notre visite. Car ce sont des chiens exclusivement de garde qui pourraient nous porter un coup fatal. Par chien de garde exclusif, il désigne des chiens qu’il a dressés pour sécuriser des entreprises durant la nuit. « Ils sont déposés le soir et sont récupérés le lendemain matin par des agents que j'ai formés. Pas question que ces chiens rencontrent un intrus dans l’espace durant leur moment de garde, car ils n’hésiteraient pas à le déchiqueter », explique-t-il.

Si Ashley le dit, il faut le croire, car son rapport avec les chiens ne date pas d’hier. Orphelin de mère précocement à huit ans, il a vite considéré cet animal comme un protecteur, un ami, un confident. Toute son adolescence est marquée par le désir de satisfaire sa curiosité pour le meilleur ami de l’homme. Puisque l'Internet n’existait pas encore, il n’avait pour référence que les magazines spécialisés qu’il pouvait trouver. Ces derniers sont devenus ses livres de chevet. Après le baccalauréat, il s'oriente tout naturellement vers la Faculté d’agronomie et de médecine vétérinaire, section infirmerie vétérinaire. Au bout du cursus, il part se spécialiser aux États-Unis.

Ashley passe 3 années dans l’armée en rentrant au pays, mais très vite sa passion pour les animaux refait surface au point qu’il décide, à l’orée des années 80, d’ouvrir la première boutique pour animaux (Pet shop) en Haïti. À l’époque, même les gens des milieux aisés n’étaient pas encore trop portés sur ce genre de commerce. Très vite, Ashley a pu introduire cette culture en Haïti. Heureusement pour lui, c’est l’époque où plusieurs vétérinaires qui ont été formés en Europe reviennent pour servir le pays.

Donc, depuis 40 ans, avant même d’être comédien il est devenu une référence en matière de dressage, d’élevage de chiens. Il prodigue aussi des conseils aux propriétaires. Son entreprise « K9 Unit » propose la location de chiens de garde, le dressage de chiens pouvant dénicher de la drogue ou des explosifs, tant pour les exportateurs que pour la BLTS… Sa plus grande satisfaction demeure le fait d’avoir transmis à beaucoup de jeunes la passion pour ce métier qu’il désigne sous le vocable de cynophilie. « Rien qu’à Carrefour, il y a pas moins de 30 jeunes d’horizons divers qui ont appris à aimer ce métier à mes côtés », confie-t-il.

Le spécialiste a tenu à éclairer notre lanterne, comme pour conjurer tant d’idées préconçues qui collent viscéralement à son animal de prédilection. Il y a d’abord la notion de chien dangereux. « Il n’existe pas de chiens dangereux à proprement parler, c’est la façon dont l’animal est dressé qui peut le conduire à avoir des comportements imprévisibles ou regrettables » affirme-t-il.

Le chien, quelle que soit sa race, est un animal qui doit être dompté convenablement. Il prend l’exemple du Rottweiler qui peut parfois avoir un comportement préjudiciable même à l’égard de son propriétaire. L’animal, selon lui, a un besoin constant d’affection, donc il ne suffit pas de l’acheter et de confier sa garde exclusivement au garçon de cour. Il faut le nourrir, développer une relation toute amicale avec lui. « Le Rottweiler, dit-il, se fout pas mal que vous l’ayez acheté une fortune. Tout ce qu’il veut, c’est être choyé. Si c’est le gardien qui le fait à votre place, ne vous étonnez pas qu’il se jette sur vous s’il vous surprend en train de gronder celui-ci. »

Le Pitbull, quant à lui, a besoin de bouger tout le temps. Il est une boule d’énergie. Si son propriétaire ne lui consacre pas assez de temps pour le promener dans un parc ou lui permettre de faire du sport, il peut développer des comportements indésirables. «Dans la tête du chien, vous êtes un membre de sa meute. Par conséquent, il faut constamment le mettre en confiance et aussi le dominer, sinon il deviendra lui-même le maître qu’il attend de vous », ajoute Ashley.

Au sujet de l’idée répandue qui veut que l’adoption de chien soit un truc de riches, il apporte un démenti formel. « Mes clients sont de tout niveau social. Et les moins fortunés ne sont pas forcément les mauvais partenaires », affirme le boss de K9 Unit. Tel qu’il l’explique, adopter un chien coûte moins cher qu’engager un vigile et représente de loin une meilleure garantie de sécurité, pour une propriété ou une personne. « Un chien, dit-il, contrairement à un agent de sécurité ne chômera sous aucun prétexte, il ne se fatiguera point durant ses moments de garde et ne pourra jamais devenir complice d’un externe qui peut manipuler un gardien. En plus, il devient de plus en plus un être qui vous est proche et vous couvre d'affection. »

Le spécialiste explique qu’il est important, avant d’acheter un chien, de demander conseil à des gens comme lui. Un Rottweiler, à cause de sa voracité, entraînera beaucoup plus de dépenses en matière de nourriture qu’un Pitbull. D’autres espèces qui peuvent se révéler plus efficaces en matière de sécurité mangent beaucoup moins que ceux-là, il faut donc, selon lui, acheter un chien selon en fonction de son budget et de sa nature. De sa longue expérience dans le domaine, il dit observer que les gens ayant une peur bleue des chiens sont portés le plus souvent à adopter les espèces les plus dangereuses. « C’est une erreur de leur part parce que s’ils n’arrivent pas à vaincre leur peur, ils finiront par être victimes du chien qui s’en rendra compte très vite », souligne-t-il.

L’ambition d’Ashley, c’est de pouvoir offrir en Haïti un service de chiens dépisteurs. Ces chiens ont la responsabilité de chercher des gens piégés sous les décombres, qui s’égarent dans la nature. Il souhaite pouvoir continuer à former d’autres générations de jeunes dans ce métier qu’il adore tant.

Son livre, « Choisir son chien de garde», disponible dans la plupart des librairies, a été écrit dans le but de répondre à toutes les questions du grand public, à des questions qui lui ont été posées durant ses quarante ans de carrière. Sur demande générale, il en fait la vente-signature ce 15 décembre, à compter de 4h PM, au restaurant Aïoli.

Chancy Victorin source Ticket Magazine