La direction de la Protection civile informe la population que l'Unité hydrométéorologique (UHM) a lancé, ce jeudi 11 janvier, un nouvel avis météo pour des pluies faibles à modérées attendues ces jours-ci sur le pays. Elle l’appelle à redoubler de prudence par rapport aux crues, inondations et mouvements de terrain que pourraient causer ces averses.

En effet, les conditions météorologiques dans les parties centrale et occidentale de la Caraïbe sont dominées par de l’air humide et instable. Des averses faibles à modérées sont ainsi prévues pour le pays, notamment dans la péninsule Sud, dès ce jeudi après-midi. Elles seront plus généralisées à partir de demain vendredi, a précisé l’UHM dans son bulletin quotidien.

Il a beaucoup plu, depuis le 3 janvier, à travers le pays et le sol est gorgé d’eau au niveau de certains bassins versants. Par conséquent, l'UHM de concert avec le Secrétariat permanent de gestion des risques et des désastres a lancé un nouvel avis météo par rapport aux prochaines averses.

Compte-tenu de cet avertissement, la direction de la Protection civile demande aux habitantes et aux habitants des zones à risques d'inondation, d'éboulement et de glissement de terrain de rester vigilants et d'appliquer les consignes de sécurité habituelles lors de ces averses :

• Suivez régulièrement les informations météorologiques et surtout ignorez les rumeurs ;

• Placez vos papiers importants en lieu sûr et révisez votre trousse d’urgence ;

• Si vous habitez dans une zone à risque, près d’une ravine, d’un courant d’eau ou d’une plage, prenez les dispositions pour vous déplacer vers un logement ou un abri moins exposé aux inondations…

-FIN-