La société du rhum Barbancourt vient d’être élue ce vendredi 9 février 2018 meilleure distillerie de la Caraïbe par la rubrique 10 Best de USA Today, un des journaux américains les plus prisés et les plus diffusés aux Etats-Unis. Au terme de 4 semaines de vote des lecteurs du quotidien américain, le rhum Barbancourt devance neuf autres concurrents régionaux dans sa catégorie.

« Au nom de la direction, des employés et travailleurs du rhum Barbancourt, j’aimerais remercier tous ceux qui ont voté pour nous dans le cadre du concours sur USA Today », a déclaré Lyne Valérie Romain, directrice marketing de la société rhum Barbancourt, dans une note envoyée à la rédaction. Elle se dit « convaincue que Barbancourt a gagné ce concours non seulement pour la qualité de son rhum, mais aussi grâce à ses attributs qui en font d’elle un chef de file ».

Pour établir ce classement, 10 Best a demandé à ses lecteurs de nommer les meilleurs resorts, plages, attractions, bars, distilleries et restaurants des Caraïbes ouverts (ou qui seront ouverts) en 2018. Par la suite, précise USA Today, un panel d'experts s'est associé aux 10 meilleurs éditeurs pour sélectionner les 20 candidats initiaux, et les 10 premiers gagnants ont été déterminés par un vote populaire. Les expertes Sarah Greaves-Gabbadon (JetSetSarah.com) et Melanie Reffes ont été choisies en fonction de leurs connaissances et de leur expérience du voyage dans les Caraïbes.

« Nichée parmi les champs de canne à sucre au nord de l'aéroport de Port-au-Prince, la distillerie de rhum Barbancourt propose des visites hebdomadaires de ses installations, donnant aux visiteurs un aperçu des processus de distillation et de vieillissement. Le tour se termine par une dégustation du rhum populaire réserve du domaine, vieilli pendant 15 ans », peut-on lire dans la notice consacrée à la société nationale haïtienne sur le site web de USA Today.

Ces visites hebdomadaires, en général, permettent aux visiteurs de lier connaissance avec les différentes bouteilles commercialisées par Barbancourt qui sont très prisées par les amateurs et consommateurs de cette boisson : Rhum blanc, Rhum 3 étoiles, le plus populaire et le plus vendu de la gamme, Rhum 5 étoiles.

« Le rhum Barbancourt en gagnant ce concours va renforcer ce sentiment de fierté qu’il procure au peuple haïtien », estime Mme Romain. En effet, poursuit-elle, Barbancourt est authentique et résiliente. « Depuis 1862, le Rhum Barbancourt a résisté a tout et vieillit avec bonheur et honneur ».

Fondée depuis 1862, Barbancourt est aussi une compagnie cent pour cent locale, revendique-t-elle. « Notre rhum est fabriqué à partir de canne à sucre provenant de notre terroir », assure Lyne Valérie Romain avant de rappeler que « Barbancourt, c’est le rhum des Haïtiens, c’est la fierté des Haïtiens ».

Après quatre semaines de vote, les résultats pour la catégorie « Meilleure distillerie de rhum des Caraïbes » se lisent ainsi :

1. Distillerie de rhum Barbancourt - Haïti

2. Casa Bacardí - Porto Rico

3. Distillerie de rhum River Antoine - Grenade

4. Distillerie Rhum de Topper - Saint Maarten

5. Distillerie J.M. - Martinique

6. Appleton Estate - Jamaïque

7. Habitation Clément - Martinique

8. La distillerie Cadushy - Bonaire

9. Mount Gay Rum - Barbade

10. Westerhall Estate - Grenade

Patrick STPRE source le nouvelliste