La BID et la Banque mondiale ont exprimé « leurs plus profondes préoccupations face aux attaques perpétrées contre la maison de M. Norbert Stimphil, coordonnateur général de l’unité d’exécution Education pour tous dans la matinée du 29 octobre 2017 » dans une correspondance adressée au ministre de l’Economie et des Finances Jude Alix Patrick Salomon en date du 6 novembre 2017. « Nous sommes profondément choqués par cet acte de violence que nous condamnons », lit-on dans cette lettre signée par Koldo Echebarria, représentant de la Banque interaméricaine de développement en Haïti et Anabela Abreu, directrice pays de la Banque mondiale en Haïti, région Amérique latine et Caraïbes.

« La sécurité et la stabilité des unités d’exécution des projets financés par nos institutions sont des conditions préalables à l’atteinte de résultats de ces projets dans tous les secteurs », ont souligné la BID et la Banque mondiale dans cette lettre dont le journal a obtenu copie. « Pour éviter que les membres de ces unités ne soient victimes d’attentat, quelle que soit la motivation de leurs auteurs, la prise de mesure par l’Etat pour garantir leur sécurité est urgente et essentielle », ont demandé la BID et la Banque mondiale. Ces institutions financières internationales ont demandé « respectueusement » que des « dispositions idoines » soient prises « pour qu’une enquête de police soit diligentée afin de traduire en justice les auteurs de cet acte ».

« La Banque mondiale et la Banque interaméricaine avaient sollicité la tenue d'une réunion avec vous cette semaine afin d’échanger sur ce sujet », a conclu la lettre adressée au ministre de l’Economie et des Finances, Jude Alix Patrick Salomon. Le président de la République, Jovenel Moïse, le Premier ministre Jack Guy Lafontant, le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, Pierre Josué Agénor Cadet, et Ketleen Florestal, conseillère du directeur exécutif pour Haïti, Groupe Banque mondiale sont en copie dans cette correspondance.

Contacté par le journal qui veut savoir si la correspondance de la Banque interaméricaine de développement et la Banque mondiale avait été reçue et si cette affaire d’attaque, de convoitise présumée de personnes proches de l’exécutif pour le poste de coordonnateur de l’ETP n’est pas en train de devenir un caillou dans le soulier de la coopération avec ces bailleurs, le ministre de l’Economie et des Finances, Jude Alix Patrick Salomon, n’a pas encore répondu à notre demande d'éclaircissement.

Le journal a tenté de joindre sans succès Norbert Stimphil afin de savoir s’il a effectivement quitté le pays.

Le président Jovenel Moïse, dans plusieurs discours, a dit vouloir faire de la lutte contre la corruption l’une de ses priorités. Pour le moment, le gouvernement, après la condamnation de l’acte par le ministre de l’Education nationale, fait preuve d’une discrétion sonore sur ce dossier.

Interviewé par le journal le lundi 30 octobre, vingt-quatre heures après les faits, Norbert Stimphil a soutenu que cette attaque provient d’officiels de l’administration Moïse-Lafontant. Pour aboutir à cette conclusion, il s’est appuyé sur les différentes tentatives de l’exécutif de le mettre à pied et le remplacer. « Je travaille depuis 8 ans dans le programme EPT. Je suis devenu son coordonnateur il y a 2 ans. Mon recrutement à ce poste a été réalisé à la suite d’un concours exigeant. J’ai un mandat de 3 ans, automatiquement renouvelable sur la base d’évaluation. Les fonds alloués par des bailleurs internationaux à ce programme ont été bien gérés. En conséquence, les bailleurs ont décidé d’augmenter leur allocation, notamment pour l’alimentation scolaire (cantine). La Banque mondiale souhaite allouer 30 millions de dollars et la BID, pour sa part, entend donner 20 millions. Le Programme national de cantine scolaire (PNCS), avec l’appui des membres du pouvoir, des membres du cabinet du président de la République et des parlementaires, a entrepris plusieurs démarches pour gérer ces fonds. Ce que les bailleurs n’ont pas accepté. En revanche, les secteurs mentionnés plus haut ont entrepris des démarches pour me remplacer. Le président avait désigné quelqu’un à cet effet, tout comme le Premier ministre. Quand ils ont appris que mon remplacement ne peut se faire comme bon leur semble, c’est à ce moment que mes déboires ont commencé », avait confié Norbert Stimphil.

Interrogé sur la réunion au Palais national où Norbert Stimphil avait indiqué avoir vu la convoitise des plus hautes autorités du pays vis-à-vis de son poste de coordonnateur de l’EPT, Koldo Echebarria, le représentant de la BID, dans une interview exclusive avec le journal avant la fête des guédés avair déclaré qu’il n’avait pas d’information à ce sujet. « On n’a pas les détails là-dessus. On ne sait pas », avait-il dit au journal. « En tout cas, il y a une procédure établie pour les coordonnateurs d’unité d’exécution que le gouvernement connait. Ce sont des postes qui doivent être attribués grâce au mérite. Si le gouvernement n’est pas satisfait s’il n’y a pas de résultat, c’est une chose dont on peut discuter », avait poursuivi Koldo Echebarria, soulignant que le mandat de Norbert Stimphil n’est pas achevé. « Non, je ne crois pas que son mandat soit arrivé à terme. Il y a un processus d’évaluation qui s'appuie sur les résultats. Je pense que c’est cela qu’il faut faire. Si on a des doutes sur les résultats de l’EPT, il faut aller discuter avec la Banque mondiale, avec nous, avec le gouvernement. Il ne s’agit pas de terminer un contrat de façon discrétionnaire. Ce n’est pas la façon dont on travaille comme partenaire », avait indiqué Koldo Echebarria.

Roberson Alphonse source le nouvelliste