La communaute haitienne au Hyatt Hotel à Paris

Les aléas climatiques empêchent à Jovenel Moïse d’arriver à Paris. Bloqué à l’aéroport de Londres à cause des fortes chutes de neige et de vent violent, le président Jovenel Moïse n’a pas pu honorer sa première rencontre, dimanche soir à Paris, avec la communauté haïtienne. En marge à sa participation, mardi, au « One Planet Summit », le chef de l’Etat haïtien doit également rencontrer plusieurs grandes personnalités dont le président français, Emmanuel Macron.

Ils étaient plusieurs centaines d’haïtiens vivant à Paris et dans des zones avoisinantes à remplir la grande salle de l’hôtel Hyatt Regency dans le 15e arrondissement de la capitale française pour voir et écouter le président de la République d’Haïti. Jovenel Moïse qui devait arriver sur Paris dimanche vers 14 heures, heure européenne, a été retenu à l’aéroport de Londres à cause des intempéries qui frappent une partie de l’Europe.

« Nous avons le regret de vous annoncer que le président Jovenel Moïse est actuellement bloqué à Londres à cause d’un mauvais. Son avion n’a pas pu décoller, donc il ne pourra plus être avec nous ce soir », a communiqué à l’assistance un membre de la délégation vers 8h du soir.

Des gens sont venus de très loin et en grand nombre pour voir et écouter le locataire du Palais national. « Je voulais entendre ce qu’il avait à nous dire. J’ai vu des choses sur internet de ce qu’il fait avec la caravane, mais je voulais l’entendre », a dit au Nouvelliste une dame accompagnée de ses enfants.

« C’est dommage qu’il ait été bloqué à Londres, je vis à Strasbourg et je suis venu uniquement sur Paris pour lui rencontrer. J’avais beaucoup de questions à lui poser notamment sur la lutte contre la corruption », a indiqué de son côté un jeune étudiant haïtien.

Cependant, les ministres des Affaires étrangères, du Commerce et de l’Environnement qui sont déjà sur Paris pour participer au « One Planet Summit » se sont quand même entretenus avec l’assistance visiblement insatisfaite. Un documentaire d’une dizaine de minutes qui retrace la différentes réalisations du chef de l’Etat pendant ses 10 mois au pouvoir a été tourné pour tuer le temps.

A Paris le chef de l’Etat participera, le 12 décembre 2017, au sommet sur le financement de l’Action Climatique (One Planet Summit), lequel réunira plusieurs chefs d’Etat et de Gouvernement.

En marge de sa participation à One Planet Summit, le président haïtien s’entretiendra ce lundi 11 décembre avec son homologue français Emmanuel Macron et discutera de coopération bilatérale entre la France et Haïti.

Cependant, Le Nouvelliste a appris que les rencontres avec le directeur général de l’Agence française de développement (AFD), Rémy Rioux, la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), Madame Michaelle Jean et la directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, ont annulées.

Selon un communiqué du Palais national, le chef de l’Etat introduira les membres du secteur privé des Affaires d’Haïti aux représentants du Patronat Français lors d’une grande rencontre avec le mouvement des Entreprises de France (MEDEF).

Le mercredi 13 décembre, le président se rendra en Belgique où lui et les membres du secteur privé haïtien qui l’accompagne s’entretiendront avec les représentants de la chambre du commerce de Bruxelles et d’Anvers. Il déjeunera par la suite, avec le ministre-président de Wallonie/Bruxelles, Rudy Demotte.

Puis, le Président se rendra au siège de l’Union européenne (UE) où il aura un premier entretien avec Frederica Mogherini, deuxième vice-présidente de la commission européenne et Haute représentante de l’Union pour les Affaires Etrangères et la Politique de Sécurité.

Peu après, le chef de l’Etat rencontrera Pim Van Ballekom, Vice-président de la Banque Européenne d’investissement (BEI).

Le jeudi 14 décembre, le Président s’entretiendra avec Neven Mimica, Commissaire européen pour la coopération internationale de développement avant de clôturer sa tournée belge par une rencontre au palais royal où l’ont convié leurs majestés le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique.

Robenson Geffrard Source le nouvelliste