Que disent les chiffres Plusieurs arguments s’élèvent contre les interventions de la BRH sur le marché des changes. L’un d’entre eux indique que la BRH devrait laisser le taux de change suivre sa course, puisque son augmentation entrainera une hausse des exportations. Que disent les chiffres à ce sujet?

Pour stabiliser le taux de change, la BRH a décidé de vendre des dollars, afin d'augmenter l'offre de cette devise. Elle entend ainsi maintenir la croissance du taux de change à un faible niveau. En 2017, le taux de change avait diminué à la suite de l'injection (vente) de dollars sur le marché par la banque centrale. Il y avait aussi d'autres mesures prises par la BRH en plus de cette politique dénommée « open-market ». Mais, ne serait-il pas avantageux de laisser le taux de change croître à son rythme, puisque son augmentation entrainera une hausse des exportations ?

Figure 1: Evolution théorique des exportations en fonction du taux de change

Dans une économie ouverte au commerce international, lorsque le taux de change, mesuré par la quantité de monnaie locale pour une unité d'une devise étrangère, augmente, les économistes s’attendent généralement à ce que les exportations augmentent aussi. Les deux variables, le taux de change et les exportations, évoluent dans le même sens. La relation entre elles est donc positive. C’est pourquoi, graphiquement, la relation entre le taux de change et les exportations doit être une courbe croissante. La figure 1 illustre cette relation, avec des données fictives. Lorsque le taux de change est de 10 unités monétaires, les exportations sont de 600 unités monétaires. Lorsque le taux de change augmente et passe à 15, les exportations augmentent aussi, passant à 1500.

Lorsque le taux de change augmente en Haïti, il faut plus de gourdes qu’avant l’augmentation, pour avoir un dollar. Ainsi, avec une augmentation du taux de change, un bien produit en Haïti et exporté aux Etats-Unis d'Amérique coûtera moins cher aux américains. Par exemple, si le prix d'une mangue est de 64 gourdes et si le taux de change est de 64 gourdes pour 1 dollar, ce bien exporté coûte 1 dollar aux Etats-Unis. Si le taux de change augmente et passe à 65 gourdes pour 1 dollar, la mangue coûtera 0.98 dollar aux Etats-Unis. Ce bien devient moins coûteux pour les américains, à cause de l'augmentation du taux de change. Le prix en dollar, ayant diminué, les américains achèteront davantage de mangues en provenance d'Haïti. Donc, les exportations d'Haïti vers les Etats-Unis augmenteront. En fait, ce que je viens d’expliquer, c’est ce qui se passe théoriquement. Mais, que disent les chiffres ?

Figure 2: Exportations mensuelles de biens d’Haïti, en fonction du taux de change – 2010-2016

Sources : Les données du taux de change proviennent de la BRH ; celles des exportations proviennent de Trade Map.

Dans la figure 2, chaque point représente, pour un mois donné, les exportations de biens d'Haïti et le taux de change HTG/USD. Une courbe est tracée au milieu de ces points, pour indiquer la tendance que suit la relation entre les exportations et le taux de change. Elle montre qu'à un certain niveau du taux de change, son augmentation tend à entraîner une hausse des exportations. Cependant, lorsque le taux de change dépasse 55 gourdes pour 1 dollar, les exportations de biens tendent à diminuer. Donc, dans les conditions actuelles où la production est faible, il ne faut pas s'attendre à-ce qu’une augmentation du taux de change entraine une hausse des exportations.

Même lorsque le taux de change réel, que je n’explique pas dans cet article, est considéré, le graphique montre que les exportations de biens tendent à stagner ou à diminuer malgré l’augmentation du taux de change au cours des années 2015 et 2016. Suivant les chiffres utilisés pour réaliser le graphique de la figure 2, dans les conditions actuelles de l’économie haïtienne, l’augmentation du taux de change ne peut être une stratégie pour augmenter les exportations. Il faut, de préférence penser à des politiques publiques qui stimulent les investissements et une politique commerciale efficace.

Dr. Raulin L. Cadet source le nouvelliste