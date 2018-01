Le commerce de produits pétroliers offre des marges intéressantes aux différents opérateurs du secteur. Ici ou ailleurs, cela suscite des appétits. Ici plus qu’ailleurs, on constate, depuis quelques années, l’explosion tacite de certains verrous de ce marché lucratif, stratégique et l’arrivée de nouvelles compagnies, ambitieuses, probablement parrainées par des gens aux bras longs mais incapables de délivrer après avoir gagné des appels d’offres organisés par le ministère de l’Économie et des Finances de concert avec le BMPAD, a appris le journal de sources concordantes.

La tension observée sur le marché ces derniers jours est due à l’incapacité de Tri Star à délivrer. Huit jours après avoir gagné l’appel d’offres, Tri Star a informé qu’elle ne peut pas délivrer le produit à temps. La compagnie Sol a été sollicitée. Elle a donné une fenêtre de livraison entre le 5 et le 7 janvier. Sol a délivré le 5 janvier à la satisfaction du marché et du BMPAD, a confié au journal Fils-Aimé Ignace St Fleur, directeur du BMPAD, lundi 8 janvier 2017.

Le BMPAD est sur le point de prendre une décision contre Tri Star, a indiqué le patron du BMPAD qui a déjà sévi contre une autre société, Vasco Gaz S.A. Cette société dont le procès-verbal de l’assemblée générale de constitution date du 28 juillet 2017 « est disqualifiée de tout appel d’offres à l’avenir », a confié au journal Fils-Aimé Ignace St Fleur. Par e-mail en date du 21 novembre 2017, le directeur général du BMPAD a écrit à la société après avoir constaté l’incapacité de Vasco Gaz S.A de répondre aux exigences du bid du 16 novembre de gasoil à la date prévue. Et compte tenu de l’importance de ce produit, le BMPAD se voit dans l’obligation d’attribuer le marché à une autre compagnie.

Le directeur général du BMPAD, qui maintient que la récente pénurie a été fabriquée, a souligné que les appels d’offres, réalisés par la direction commerciale du BMPAD de concert avec des spécialistes du ministère de l’Économie et des Finances, sont « transparents ». Avant, les offres étaient faites par e-mail. Elles sont faites depuis quelque temps sous pli cacheté dont l’ouverture est transparente, a-t-il expliqué.

Off the record, d’autres opérateurs du secteur grognent. L’un d’eux a estimé que c’est le BMPAD, en charge de la commande des produits pétroliers, qui est responsable des retards. Vasco Gaz S.A a gagné trois appels d’offres. Un premier pour importer de la gazoline, un second pour le kérosène et le dernier pour le gasoil qui devait être livré entre le 24 et le 26 décembre. C’est Sol qui a apporté le produit le 1er janvier. Vasco Gaz SA a remporté trois appels d’offres. A chaque fois, elle a été incapable d’apporter le produit. A chaque fois, on est passé près d’une rupture de stock », a expliqué cet opérateur, soulignant que les premières victimes sont les clients, les stations-service et les compagnies pétrolières. « On ne sait pas qui est derrière Vasco Gaz qui, après avoir raté deux fois l’occasion de livrer, ait eu une troisième opportunité de gagner un appel d’offres », a expliqué cet opérateur, qui enfonce le clou : « BMPAD accuse les gens pour un problème qu’il a créé ». La dernière pénurie concernait la gazoline, pas le gasoil, carburant utilisé par les équipements lourds de la caravane, a insisté cet opérateur.

Le secteur, plus que jamais, a besoin de plus de rigueur. D’autant que depuis plusieurs mois ce n’est plus auprès du Venezuela que le marché s’alimente.

La dernière livraison de produits pétroliers en provenance du Venezuela remonte à octobre, a confirmé pour le journal le directeur du BMPAD, Fils-Aimé Ignace St Fleur.

Le journal n'est pas encore entré en contact avec des responsables de Tri Star et de Vasco Gaz S.A pour recueillir leurs commentaires.

Roberson Alphonse source le nouvelliste