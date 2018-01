Le couple présidentiel, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale, les membres du gouvernement, des parlementaires, des représentants du Corps diplomatique et consulaire, ceux des organisations internationales s’étaient réunis, ce 1er janvier 2018 au cœur de la ville des Gonaïves, dans le cadre de la commémoration du 214e anniversaire de l’Indépendance d’Haïti, a constaté Haiti Press Network.

Cette cérémonie a été marquée par l’envoi du bicolore et du drapeau des Gonaïves symbolisant la riziculture du département de l’Artibonite, l’offrande florale du chef de l’État au pied du monument de l’Empereur Jean-Jacques Dessalines sur la place d’Armes des Gonaïves, le Te-Deum à la cathédrale Saint-Charles Borromée (cérémonie eucharistique) suivi des discours officiels du maire de la cité de l’Indépendance et du président Jovenel Moïse prononcés sur la tribune officielle érigée à côté de la place.

A l'occasion, le président de la République a une fois de plus fait appel à la réconciliation, à la paix mais aussi et surtout le vivre ensemble. Il invite tout un chacun, y compris l’opposition politique à mettre la main dans la patte en vue de travailler contre la corruption et prendre effectivement la voie du développement durable, du progrès social et de la stabilité politique.

Il appelle donc tous les acteurs de l’État, particulièrement les trois pouvoirs à prendre toutes les dispositions nécessaires pour rendre le pays vivable.

« Il faut faire route ensemble. Le temps de la rupture est arrivé. Soyons tous et toutes les dignes fils et filles de 1804. Engageons-nous à l’instar de nos ancêtres à faire des sacrifices afin de contribuer au développement durable de la patrie commune et la restauration de la citoyenneté haïtienne », a martelé le chef de l’État.

Un appel à la conscience citoyenne et politique

De son côté, le célébrant principal de la cérémonie eucharistique, Monseigneur Yves Marie Péan a mis l’accent sur la nécessité de travailler pour la paix et la sérénité. Il prône une année 2018 de dialogue constructif.

L’homme de Dieu souhaite aussi que des engagements soient pris afin de créer des emplois et de redonner l’espoir aux jeunes qui, pour échapper à la misère et au chômage, s’organisent en flux migratoire massif inquiétant vers des pays de l’Amérique du Sud, de la Caraïbe et de l’Amérique du Nord.

Abordant la question de la corruption, Monseigneur Yves Marie Péan plaide pour la consolidation de la bataille contre ce fléau et souhaite que la Justice puisse se renforcer afin de sanctionner tous ceux qui ont été reprochés de dilapidation des fonds publics.

Le religieux dit croire également qu’il est important d’accorder une place prépondérante à la famille.

« Il faut rendre les pères et mères plus responsables si l’on veut changer la réalité sociale, politique et économique du pays », lâche-t-il.

Aussi encourage-t-il des mesures visant à accompagner les familles afin de trouver les moyens adéquats pour fonctionner et répondre correctement aux besoins des enfants.

Le 214e anniversaire de l’Indépendance du pays étant coïncidé à la « Journée de la paix » pour l’église catholique, Monseigneur Yves Marie Péan a rappelé le message récent du Pape François qui a souligné la réalité des migrants d’aujourd’hui dans le monde. Une réalité qui, dit-il, ne devrait pas nous laisser indifférents.

La cérémonie a pris fin vers 2 heures de l’après-midi par une parade de différents corps des forces de police et de l’armée d’Haïti remobilisée, rappelons-le, le 18 novembre 2017, lors de la célébration du 214e anniversaire de la Bataille de Vertières au Cap-Haïtien (Nord).

Texte et photo: Alix Laroche