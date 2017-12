Robin Diallo

Le président Jovenel Moïse crie sur tous les toits être le seul à avoir la solution contre la corruption. Les Etats-Unis, encouragés par cette prise de position, veulent maintenant des actions concrètes. Acta non verba...

La chargée d’affaires à l’ambassade américaine, Robin Diallo, « impressionnée » par le président Jovenel Moïse « quand il dit être contre la corruption » dans la presse, espère que des actes concrets seront posés. « Le président de la République et son gouvernement ont répété à plusieurs reprises qu’ils étaient déterminés à lutter contre la corruption sous toutes ses formes en Haïti…( ) Nous espérons que durant l’année prochaine, le gouvernement pourra traduire ces paroles en actes et mettre fin à l’impunité et la corruption qui existent dans le pays pour un avenir prospère que nous espérons tous », a-t-elle indiqué lors de son discours au traditionnel cocktail de noël de l’AMCHAM, en la résidence officielle des ambassadeurs américains, en présence du président du Sénat Youri Latortue, du ministre de la Planification Aviol Fleurant, du questeur de la Chambre des députés, Gary Bodeau et de représentants du secteur privé des affaires, le jeudi 14 décembre 2017.

Interrogée en marge du cocktail par le journal, Robin Diallo a dit que son appel à des actions concrètes « s’explique facilement ». « Il faut des actes concrets pour avoir une Haïti sans corruption. On doit avoir un programme, une vision », a insisté la diplomate estimant qu’il faut des procès, des jugements. S’exprimer contre la corruption n’est pas une fin en soi. Il faut des actions, a insisté Robin Diallo, qui n’a pas voulu faire de commentaires sur le rapport d’enquête sénatoriale sur l’utilisation du fonds PetroCaribe ayant indexé deux ex-Premiers ministres et ministres pour différents faits de corruption. C’est une affaire interne, a-t-elle expliqué, soulignant n'avoir pas lu le rapport et ne pas être en mesure de se prononcer là-dessus.

Entre les pouvoirs, « c’est toujours normal » d’avoir « un peu de tension », a réagi Robin Diallo qui, soulignant ne pas savoir tout ce qui s’est passé à Paris, pense avoir « une bonne discussion » avec le président Jovenel Moïse à son retour au pays. « On va discuter », a-t-elle dit, quelques heures après des commentaires ayant provoqué une réaction d’indignation du CSPJ. « Le CSPJ m’a confié une liste de juges, car vous savez que c’est le président de la République qui doit signer, a expliqué le chef de l’État. Etant donné que j’avais appris qu’il y avait un vetting en cours, j’attendais le rapport avant de signer.

De mes sources, j’ai appris qu’il y avait une cinquantaine de juges soupçonnés de corruption. J’ai attendu pendant un mois. Il ne m'est jamais parvenu, jusqu’à aujourd’hui. C’est à la radio que j’ai appris que je ne voulais pas publier la liste des juges. Cela a provoqué une grève au niveau de la justice. Je n’avais pas le choix, j’étais obligé de publier la liste… Ce sont les mêmes qui font leur propre vetting. Kase fèy kouvri sa… », avait commenté le président Jovenel Moïse lors d’une rencontre avec des membres de la communauté haïtienne en France.

Roberson Alphonse