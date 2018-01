Rachel Beauvoir

L’anthropologue, manbo (prêtresse dans le vodou en Haïti) et professeure d’Université, Rachel Beauvoir, fille du défunt Ati national Max Gesner Beauvoir et épouse de l’architecte Didier Dominique, est décédée, ce vendredi 5 janvier 2018, à Carrefour (municipalité au sud de la capitale), apprend l’agence en ligne AlterPresse.

Rachel Beauvoir a reçu sa formation en tant qu’anthropologue de la culture aux Universités Tufts (Boston, Etats-Unis d’Amérique) et d’Oxford (Grande Bretagne).

Elle est coauteure, avec Didier Dominique, de l’ouvrage Savalou E, publié en 2003 aux Editions du Centre international de documentation et d’Information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne (Cidihca), fondé en 1983, à Montréal.

Ce livre Savalou E, traitant du vodou haïtien, a reçu le premier prix « Casa de las Americas » de la Havane (Cuba) en 1989.

Elle est aussi auteure de « L’ancienne cathédrale de Port-au-Prince », ouvrage publié en 1991 ainsi que de nombreux articles, publiés sur la société et la tradition contemporaine.

Membre fondatrice de Fondations dédiées à la préservation des traditions culturelles haïtiennes, elle a été également récipiendaire de la Médaille Jean Price-Mars, de l’Université d’État d’Haïti (Ueh).

Elle était l’unique héritière de sang en Haïti du hounfò de Mariani (au sud de Port-au-Prince), laissé par son défunt père Max Beauvoir aux initiés.

Max Gesner Beauvoir est décédé le 12 septembre 2015 à Port-au-Prince, à l’âge de 79 ans (25 août 1936 - 12 septembre 2015), des suites d’un cancer.

AlterPresse adresse ses plus sincères sympathies aux familles Beauvoir et Dominique, à leurs proches, ainsi qu’à tous ceux et toutes celles que ce deuil affecte.

