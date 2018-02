Des averses restent possibles, dans l’après-midi et en soirée, sur plusieurs départements d’Haïti, jusqu’au 3 février 2018, indique un bulletin de l’Unité hydrométéorologique (Uhm), consulté par l’agence en ligne AlterPresse.

Ces précipitations s’abattront sur les départements de la Grand-Anse, des Nippes (Sud-Ouest), du Sud, du Sud-est et de l’Ouest où se trouve la zone métropolitaine de Port-au-Prince.

Les vagues peuvent atteindre, respectivement, jusqu’à 12 pieds et 10 pieds sur les côtes Sud et Nord et 7 pieds dans le golfe de la Gonâve (en face de la baie de Port-au-Prince).

L’Uhm exhorte les marins de voiliers ou de petites embarcations à prendre des précautions près des côtes, tout en évitant de s’aventurer en haute mer.

Le temps est nuageux dans le Sud avec possibilité de pluies intermittentes alors qu’il est ensoleillé et venteux notamment dans le Nord, avec des développements nuageux en après-midi et en soirée.

La température varie entre 18 et 33 degrés Celsius.

alter