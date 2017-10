Le Chef ad intérim de la MINUJUSTH, Mamadou Diallo, a précisé les objectifs poursuivis par les Nations dans le cadre de cette nouvelle mission engagée en Haïti. Selon M. Diallo, cette mission onusienne témoigne de la volonté de l'ONU les efforts pour développer économiquement Haïti tout en garantissant la stabilité politique et la sécurité du pays.

Aussi, durant ce premier mandat de 6 mois la Minujusth, elle devra :

- Poursuivre l'appui à la Police Nationale Haïtienne dans le cadre du renforcement de ses capacités, de sa formation et du compagnonnage afin qu'elle puisse elle-même assurer la sécurité du territoire, des personnes et des biens.

- Renforcer les acquis démocratiques et approfondir la stabilité politique qu'Haïti a eue et renforcer les institutions.

- Egalement continuer à promouvoir et protéger les droits humains des haïtiennes et des haïtiens et à renforcer les institutions de protection et de promotion des droits humains.

- Appuyer les systèmes de justice et d'administration correctionnelle et pénitentiaire afin de pouvoir ramener une justice beaucoup plus proche du citoyen et de recréer le climat de confiance entre les institutions et les citoyens haïtiens.

Lionel Edouard HPN