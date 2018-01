Les autorités monétaires haïtiennes formulent des recommandations afin de de relancer l'économie. Les responsables de la Banque de la République d'Haïti (BRH) pressent le gouvernement à adopter des dispositions pour obtenir des prêts indispensable a la relance de certains secteurs.

L'État haïtien doit s'asseoir avec ses principaux bailleurs de fonds pour définir une sortie graduelle de la dépendance de l'aide pour inaugurer une nouvelle ère de prêts. Ceci demandera aux autorités politiques et économiques, la plus grande discipline financière possible pour envoyer des signaux plus positifs et plus rassurants, insistent-ils estimant le moment venu d'agiter la question des accords de prêts chinois. Un élément de désaccords avec les bailleurs traditionnels qui ne veulent pas nous octroyer de prêts mais parallèlement nous empêchent de l'obtenir des chinois.

Haïti doit se battre pour obtenir un prêt substantiel pour couvrir le manque à gagner et le déficit budgétaire important attendu à la fin de l'année fiscale.

Les autorités monétaires soutiennent qu'Haïti doit faire preuve d'une meilleure discipline financière, d'une gouvernance qui rassure sur le plan politique et économique. L'attractivité du pays pour des investissements étrangers importants ou des prêts dépend fondamentalement de la stabilité politique et d'une gestion saine donnant des signaux forts et clairs en matière de transparence et de discipline » expliquent les responsables de la BRH.

Les autorités monétaires attirent l'attention sur le lien entre l'agriculture et le tourisme est de plus en plus étroit dans les planifications de développement économique à travers le monde.

Selon certaines sources « plus de 65% des biens agricoles que nous consommons sont des produits importés. Les entreprises du secteur de restaurant et d'hôtel en Haïti ne semblent pas être exemptes de cette situation de dépendance vis-à-vis des produits étrangers. Malgré l'effort de plusieurs opérateurs pour acheter de plus en plus de biens agricoles locaux, les défis restent de taille, en termes de disponibilité, de régularité, de qualité et certaines fois de la faible compétitivité des prix des produits locaux. »

Les responsables de la BRH déplorent qu' Haïti « importe près d'un milliard de dollars de produits agricoles sur une base annuelle et exporte pour environ 60 millions de dollars.

LLM / radio Métropole Haïti