Hopital Général - Reconstruction

Le Dr Jean-William Pape, directeur exécutif des Centres Gheskio, croit qu’en 2018 il faut changer de paradigme. L’Etat doit orienter ses investissements en matière de santé vers la médecine préventive qui est plus facile et plus économique.

« Au lieu de construire des hôpitaux, il faut aller vers la prévention », a exhorté le médecin aux multiples chapeaux. « On sait par exemple que les vaccins protègent et que notre couverture vaccinale est la plus faible de la région. Ça n’aurait pas dû être le cas. Parce qu’on a les moyens», a critiqué l’un des 45 experts de l’ONU/SIDA qui réfléchit sur les stratégies à mettre en œuvre pour en finir avec le VIH/Sida.

Sous la présidence de Michel Martelly, l’Etat avait opté pour la construction des infrastructures hospitalières. Plusieurs établissements sanitaires, dont trois hôpitaux de référence communautaire, deux grands hôpitaux départementaux, sans compter des centres de santé avec lits, et sans lits ont été inaugurés. De ces infrastructures, très peu fonctionnent. Le plus grand des échecs est l’hôpital La Providence des Gonaïves, lequel a coûté 30 millions de dollars canadiens.

L’entente était que la coopération canadienne construise le bâtiment et que le gouvernement haïtien prenne en charge la gestion de cet hôpital. Au final, le gouvernement n'a pas tenu son engagement. C’est pratiquement le même constat au sujet de l’hôpital Saint-Michel de Jacmel, financé à hauteur de 35 millions de dollars américains par la coopération japonaise (20 millions) et la Croix-Rouge canadienne (15 millions de dollars).

Plus d’un an après son inauguration, l’Hôpital Saint-Michel de Jacmel ne répond pas à sa mission. Il fait face à une multitude de problèmes, dont le manque de personnel, d’intrants, de matériel, d’énergie, mais surtout de financement.

Et parallèlement, la couverture vaccinale se rétrécit depuis 2012. Des maladies oubliées refont surface à cause de la faible couverture vaccinale. Alors qu’il était de 45%, le pourcentage d’enfants ayant reçu tous les vaccins du Plan élargi de la vaccination (PEV) a chuté de 4% (41%) en 2017.

A en croire le Dr Jean-William Pape, les maladies ressurgissent surtout dans les régions du pays où les enfants ne sont pas vaccinés. « Il faut motiver des gens pour que leurs enfants ne meurent plus des maladies évitables par la vaccination », a affirmé le Dr Pape, l’homme qui a construit le plus grand centre de traitement du sida et de tuberculose dans les Amériques.

Le volet de l’éducation et de la sensibilisation ne doit pas être non plus négligé. « Les problèmes de malnutrition aussi sont importants. Je pense qu’il faudrait éduquer les mères sur les aliments adaptés aux enfants.

Le Dr Pape croit qu’on peut faire mieux avec moins en évitant le gaspillage et en optimisant les mesures de prévention.

Edrid St Juste source Le Nouvelliste