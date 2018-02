Le Ministère de l’environnement (Mde) annonce le déploiement de brigades spécialisées dans les douanes, afin d’empêcher l’entrée d’objets en polystyrène ou en styrofoam sur le territoire d’Haïti.

Ces brigades sont composées d’agents des ministères des finances, de l’environnement, de la justice et du commerce, précise le titulaire du Mde, Pierre Simon Georges lors d’une conférence de presse, le mercredi 31 janvier 2018, à laquelle a assisté l’agence en ligne AlterPresse.

L’utilisation persistante et abusive de ces objets expansés représente un problème environnemental pour Haïti et un danger pour toutes les citoyennes et tous les citoyens, souligne le Mde.

Il appelle à la conscientisation de la population sur le danger, que représentent ces objets sur l’environnement.

Des mesures coercitives, comme la saisie de ces produits et d’autres sanctions prévues par la loi, seront prises contre les contrevenantes et contrevenants.

C’est la troisième fois, entre 2013 et 2018, que des institutions gouvernementales font part de dispositions, visant à empêcher la circulation de produits en polystyrène ou en styrofoam sur le territoire national

En dépit de l’interdiction de l’importation et de l’utilisation de la vaisselle en polystyrène expansé ainsi que l’annonce de sanctions contre les propriétaires de ces marchandises, ces produits seraient encore en circulation à travers le pays.

Une pétition avait même appelé le gouvernement haïtien à faire appliquer l’arrêté ministériel du 10 juillet 2013, interdisant la production, l’importation, la commercialisation et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, des sacs en polyéthylène et objets en polystyrène expansé à usage alimentaire unique.

alter presse