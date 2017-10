S’inscrivant dans le cadre des activités de formation prévues au cours de l’année académique 2017-2018, à l’intention des enseignants, un séminaire de formation a débuté, ce lundi 23 octobre 2017, à l’auditorium du lycée Alexandre Pétion à l’intention d’environ deux cents professeurs d’espagnol venant des dix Directions départementales d’éducation (DDE).

Ces deux sessions de formation d’une durée de trois jours chacune se tiennent au cours de la période allant du 23 au 28 octobre 2017. Elles ont été officiellement lancées par le ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), M. Pierre Josué Agénor Cadet, en présence du directeur général du MENFP, Dr Meniol Jeune et de l’ambassadeur d’Espagne en Haïti, M. Don Manuel Lorenzo.

Initiative prise par le ministère en collaboration avec l’Ambassade d’Espagne en Haïti et l’Institut Cervantes à travers son Secrétariat général et de la Direction des affaires académiques, il s’agit d’une démarche visant à améliorer la qualité des apprentissages dans les salles de classe.

Cette formation, de niveau de base et très pratique, indique-t-on, sera orientée vers le travail en salle de classe et axée sur les aspects de planification des cours et sur la manière d’obtenir graduellement les ressources nécessaires. Elle sera basée notamment sur les techniques les plus avancées de la pédagogie moderne et sur l’utilisation des ressources en ligne et des nouvelles technologies.

Les intervenants et intervenantes, membres de l’Institut Cervantes d’Espagne, viennent directement de Madrid pour animer cette formation. Question, pour les séminaristes qui se montrent d’ailleurs très intéressés, de faire connaissance à de nouvelles méthodes dans l’enseignement de la langue espagnole en salle de classe.

Cette langue qui est partagée par plus de vingt pays de la terre et parlée par quelque 500 millions de personnes, a informé l’ambassadeur Don Manuel Lorenzo, lequel place cette initiative dans le cadre du partenariat constructif entre l’Espagne et Haïti.

Saluant d’emblée le support du gouvernement espagnol, le directeur général du MENFP, Dr Meniol Jeune qui a pris la parole à la cérémonie d’ouverture, place lui aussi cette formation sous le signe de l’amitié franche et sincère qui a toujours existé entre Haïti et Espagne.

« C’est une amitié qui ne date pas d’hier et qui a toujours concouru au bonheur de ces deux peuples », souligne le numéro 2 du MENFP qui s’est réjoui, dit-il, de constater l’engouement des professeurs présents à une telle initiative qui ne vise qu’à renforcer la qualité de l’apprentissage de cette langue étrangère dans nos salles de classe.

Il invite donc les séminaristes à profiter au maximum de cette formation pour non seulement mieux remplir leur triple mission d’instruction, de socialisation et de pérennisation des valeurs de la société, mais aussi et surtout pour améliorer leurs pratiques pédagogiques et comprendre davantage leurs élèves.

Pour sa part, le titulaire du MENFP, M. Pierre Josué Agénor Cadet a remercié le gouvernement espagnol pour avoir bien voulu accompagner le ministère dans cette quête d’éducation de qualité.

D’après le ministre, il s’agit d’une des actions de formation continue envisagées à l’intention des enseignants en vue d’améliorer la qualité d’apprentissage en salle de classe.

« Comme j’ai eu à le souligner en plusieurs fois, la professionnalisation du métier d’enseignant suppose des maîtres qualifiés, maitrisant les savoirs essentiels de leur domaine d’intervention et les gestes clés pour mieux guider et accompagner les élèves », soutient le ministre, avant de saluer cette coopération espagnole dynamique et fructueuse entre les deux pays.

Texte : Alix Laroche