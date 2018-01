Eric Jean Baptiste

La plupart des partis politiques ont déjà récupéré leurs chèques de financement public au ministère des Finances. Une subvention qui ne cesse de diviser les organisations politiques et provoquer des démissions. Mécontent du fait que son parti a accepté le financement, l’ancien candidat à la présidence Éric Jean-Baptiste tourne le dos à MAS. Même situation pour Charles-Henri Baker qui démissionne du parti RESPE…

Au lieu de contribuer au renforcement et à l’institutionnalisation des partis politiques, le financement public divise et disloque certaines organisations politiques.

« Je saisis l’occasion pour porter à la connaissance des autorités concernées, du public en général et membres du parti (MAS) qu’à partir d’aujourd’hui, je décline toute responsabilité prise par les membres du directoire du parti… », lit-on dans la lettre de démission de l’ancien candidat à la présidence Éric Jean-Baptiste adressée au secrétaire général de l’organisation politique sous la bannière de laquelle il s’était présenté aux élections en 2015.

Avec 35 élus, dont un député, lors des dernières élections, le parti politique MAS a reçu la somme de 1 199 856 gourdes de financement du Trésor public. Éric Jean-Baptiste se lave les mains dans la gestion de ce fonds pour lequel le parti devra rendre des comptes.

Pour sa part, Charles-Henri Baker, qui s’est présenté comme candidat à la présidence plusieurs fois sous la bannière du parti politique RESPE, ne veut pas être impliqué non plus dans la gestion des 2 104 944 gourdes reçues par son parti.

« Aujourd’hui, j’ai le regret de vous soumettre ma démission comme président du parti et aussi comme membre de ce parti pour les raisons qui suivent : Je ne sens pas que le CN veut garder la ligne qui nous a unis et nous a permis de gagner ces petites batailles. Je pense qu’en acceptant cette subvention de l’État haïtien, qui ne peut même pas payer ses employés, nous ne ferons aucune différence », a écrit Charles-Henri Baker dans sa lettre de démission.

Selon lui, le parti RESPE ne répond même pas aux critères de la loi sur les partis politiques pour recevoir une subvention de l’État haïtien. « C’est un simple accord qui permet au parti de recevoir cette subvention. Il y a 58 partis désignés à recevoir une subvention. Cet accord n’est-il pas une forme de corruption ? », s’est-il questionné.

« Au cours des dix dernières années, nous nous sommes battus pour essayer de mettre le parti RESPE sur pied. Nous avons mené une bonne bataille en maintenant nos valeurs morales et citoyennes, agissant selon la Constitution et les lois en vigueur. Nous avons ensemble tenu le combat pour un CEP selon l’article 289 de notre Constitution. Souvent, on nous a traités d’irréalistes, les jeux étaient faits, et en fin de compte nous avons eu gain de cause. Le pouvoir en place a dû appliquer l’article 289 pour mettre sur pied un CEP provisoire, afin d’avoir les élections de 2015 », a rappelé M. Baker aux membres du parti RESPE.

« Nous avons aussi mené la bataille pour l’application de l’article 158.1 du décret électoral et nous avons, durant les débats à El Rancho, mené la bataille pour qu’on ajoute à l’article 158.1 l’obligation de mettre sur la liste d’émargement la signature et/ou l’empreinte digitale du votant pour mieux l’identifier », a-t-il encore rappelé avant de tirer sa révérence en ces termes : « Je vous souhaite de réussir dans vos plans. »

Les membres de la plateforme politique VERITE qui a reçu plus de 13,4 millions de gourdes sont aussi divisés sur l’acceptation du financement.

Cependant, pour d’autres organisations politiques comme le PHTK qui a reçu plus de 19,8 millions de gourdes ou la Kid avec plus de 10,4 millions de gourdes ; l’OPL avec plus de 10 millions de gourdes ; l’AAA plus de 9,2 millions de gourdes ; Bouclier environ 8,8 millions ; INITE plus de 8,6 millions de gourdes ; LAPEH plus de 4,2 millions de gourdes, les membres de ces structures politiques sont restés solidaires. En tout cas pour le moment.

Fanmi Lavalas et Pitit Dessalines, qui ont droit respectivement à plus de 6 millions de gourdes et plus de 4,2 millions de gourdes, ont décidé tout simplement de ne pas accepter le financement de l’État.

Robenson Geffrard source le nouvelliste