Le Pape François et le président haïtien au Vatican, le 26 janvier 2018.

Au Palais apostolique, ce vendredi 26 janvier 2018, le Pape François a reçu en audience privée le président de la République d'Haïti, Jovenel Moïse. Celui-ci a ensuite rencontré, Mgr Paul Richard Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États à la secrétairerie d'État.

Selon la salle de presse du Saint-Siège, lors de discussions cordiales, les bonnes relations entre le Saint-Siège et Haïti ont été soulignées.

En outre, le souhait commun de renforcer la collaboration entre ces deux états a été évoqué. L’objectif: faire face aux différents problèmes sociaux, en particulier chez les jeunes, les pauvres et les plus vulnérables. A également été notée lors de l’échange, la contribution significative de l'Église haïtienne dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la charité.