En 2017, plus de 4 200 personnes sont incarcerées au penitencier national (construit pour seulement 800 personnes) à Port-au-Prince, la capitale d’Haiti. 387 prisonniers, soit seulement 9 pourcent du total, connaisent leur peine. J’usqu’ici, la préocupation des autorités gouvernementales et judiciaires n’est que dans les discours officiels, alors que les organismes de defences des droits humains ne cessent d’alerter la société et la communauté internationale sur ce phénomène qui charie la totale violation des droits élémentaires des personnes enprisonées. Au plus grand centre carcéral du pays, Chaque detenu dispose de moins d’un metre carré. « une situation de detention infrahumaine » s’indignent des détenus à travers des correspondances ecrites et vocales clandestines. La grâce presidentielle accordée à des centaines d’entre eux chaque annnée n’est pas à même de resoudre le probleme. Que faire pour stopper le flux de la détention preventive prolongée en Haiti ? A quel niveau de la chaine pénale faut-il agir et comment ? Les journalistes : Davidson Saint Fort, Sheilla Louis Joseph et Peterson Chery ont mené leur enquette.

Au penitencier national, à la rue du centre, en plein cœur de la capitale haitienne, respirer peut être à la fois un luxe et une torture. Des détenus, à bout de patience, qui pensent continuellement au suicide. Des proches qui ne rendent plus visite, des nouvelles de famille qui n’arrivent plus. On se marche et se couche l’un sur l’autre. On desespere, on n’existe plus...

Des voix et une plume pour s’indigner

«[…l’incarcération dans toute sa dimension dévalorise la nature humaine et quelque fois ça fait perdre l’estime de soi…]

Le glaive de la justice haïtienne est comme un train qui se déraille en direction d’une foule compacte.» ces phrases sont tirées d’une lettre de deux pages de quelques detenus adressée à un groupe de journalistes, une démarche plutôt risquée. Des lignes pour resumer leur effroyable calvaire quotidien. Bon nombres d’entre eux ont déjà cummulé plus de cinq années de detention sans avoir la possibilité de comparaitre une seule fois au tribunal. De la prison étant, ce groupe de detenu initient un atelier de conception de cartes dessinées destinées à la vente. L’objectif est de reunir les moyens pour payer l’assistance d’un avocat qui puisse faire avancer leur dossier.

Du couloir de l’enfer que represente le penitencier national, les auteurs de cette missive pointe du doigt leur bourreau: un système judiciaire qui n’instruit pas ses dossiers à temps. Un système coupable de pouvoir garder en détention une personne durant plusieurs annnées, ce dans des conditions inimaginables.

Au penitentier national , les individus condamnés côtoient ceux en attente de jugement, au mepris des dispositions de l’article 5 de la Convention Américaine relative aux Droits de l’Homme. Cette derniere exige que les condamnés soient séparés des personnes en attente de jugement et placés dans des établissements appropriés à leur situation pénale.

Une veritable promiscuité regne dans la prison de la capitale temoigne les detenus. Entassés comme des sardines,certains passent la nuit debout, d’autre dorment suspendus dans des hamacs faits de morceaux de drap. La sécurité et l’intégrité physique de ces personnes privées de liberté n’est aucunement protégée. « C’est en enfer que nous sommes detenus » crient ce groupe de depuis un telephonne portable dissimulé.

A la rue du centre à Port au Prince, il est environ 10 h et demi du matin. La barrière principale du enitenticer nationale ne s’ouvre qu’à moitié, un pick-up de la police est garré juste en face, des agents montent la garde. Juste à gauche, une longue file d’attente, des hommes et des femmes trimbalent des sacs en plastique. Il s’agit de proches de prisonniers en visite. Ils s’avancent à la file indienne sous un soleil naissant. Arriver devant la porte d’entrée, Le procesus est simple mais strict : Indiquer le nom du proche incarcéré, Deballer et gouter aux nourritures pour s’assurer qu’elles sont saines.

Manini Anténor, est agee de 31 ans. Elle ne compte plus ses visites au penitencier national. Depuis 2012, son unique frère, maintenu en detention, n’a jamais comparu devant un juge. Elle veut bien nous parler de la situation de son proche, un cas parmi des milliers.

Une société civile consternée par l’inaction étatique

« La détention préventive prolongée qui progresse depuis des années en Haïti est la résultante de la faiblesse croissante du système judiciaire »

Jocelyne Colas Noël est la coordonnatrice de la CE-JILAP (commission nationale justice et paix). Depuis 20 ans elle lutte pour la défense des droits humains et la construction de la paix en Haïti, sous l’auspice de la pastorale sociale de l'Eglise catholique. L’organisation est représentée dans plus de 335 paroisses et dans les 10 diocèses à travers tout le pays.

Dans son bureau à l’angle des rues piquant et Lamarre, le visage décontracté, les pieds ballants sous son siège, la militante exprime, pour la énième fois, ses préoccupations sur le sujet.

La période de détention est fixée à 3 mois selon les lois haïtiennes en vigueur. Une prolongation peut être envisagée, mais elle doit être de courte durée. L’énigme est que des centaines de personnes croupissent dans les geôles de la rue du centre sans connaitre les chefs d’accusation dont ils font l’objet. C’est le comble pour la coordonnatrice de la CE-JILAP.

« S’il y a près de 4 mille personnes en détentions au pénitencier nationale, c’est d’abord parce qu’il y a moins d’une trentaine de juges qui sont nommés au tribunal de première instance de Port-au-Prince ». Selon Jocelyne Colas Noel, le mandat des magistrats n’est jamais renouvelé à temps et cela paralyse considérablement l’instruction des dossiers. La corruption qui s’empare du système judiciaire est le deuxième paramètre important à considérer. « L’ancienneté d’un dossier ne compte plus. Ce sont les plus offrants et les plus influents qui s’en sortent », s’indigne Jocelyne Colas Noel.

Depuis quelques temps, des acteurs internationaux s’engagent dans le plaidoyer contre l’inaction des autorités haïtiennes face aux violations des droits humains en Haïti.

L’ambassade de France dans le pays et la fondation René Cassin de Strasbourg s’associent, depuis plusieurs années, à des organismes de la société civile haïtienne dans le cadre d’une série de formation sur les normes internationales en matière de droits humains à l’attention des acteurs du système judiciaire, entre autres. En 2017, c’est la problématique de détention préventive prolongée qui a été considérée, eu égard à l’extension accélérée du fléau. Lors de la cérémonie de cloture de cette session, Le premier conseiller de l’ambassade de France, Stéphane Maicon, a fait le lien entre la détention préventive prolongée, la surpopulation carcérale et le taux annuel de mortalité au pénitencier national. https://soundcloud.com/user-933037849/stephane-maicon-premier-conseiller-ambassade-de-france

Du rang des organisateurs de cette même série de formation, le directeur exécutif de l’Initiative de la Société Civile (ISC) est tout aussi consterné par les proportions que prenne aujourd’hui la détention préventive prolongée an Haïti. Le professeur Rosny Desroches attire l’attention sur la nécessité pour l’Etat haïtien de se mettre au diapason avec les exigences internationales sur les droits des personnes privées de liberté.

La grâce presidentielle, une panacée

Les autorites gouvernementales et judiciaires, pasées et presentes, se cessent de clamer leur préocupation par rapport àֲ l’extention de la détention préventive prolongée. De temps à autre, souvent sous les pressions des organismes des droits humains, des visites sont organisées dans les prisons pour annoncer des initiatives à court terme. Alors que la fin de l’année 2017 s’approche, le chef du parquet (procureur) de Port-au-Prince et le directeur de l’office de la protection du citoyen ont visité le Pénitencier national. Le directeur de l’administration pénitentiaire, Jean Gardy Muscadin, en a profité pour leur présenter l’accablante situation. « Nous avons plus de 4200 personnes ici, 387 seulement sont condamnés. L’espace ne correspond pas du tout au nombre des détenus. 0, 42 mètre carrée pour un détenu. C’est un vrai cauchemar. »

Au milieu de ce cauchemar, les autorités de la justice en panne de vraies solutions veulent user de palliatif. Le chef de la poursuite Clamé Ocname Daméus dit prendre très au sérieux la gravité de la situation ignoble des détenus à la prison civile de Port-au-Prince. La grâce présidentielle est pour lui une solution de premier ordre.

C’est un protecteur du citoyen consterné qui sort de cette visite au pénitencier national en cette fin de novembre. A peine nommé à ce poste, Le défenseur de droits humains déplore la violation de toute les normes internationales régissant le régime carcéral.

« C’est une vraie écurie que j’avais sous les yeux. La situation est inacceptable », s’indigne Renand Hedouville

De rescapé à missionaire

Pour avoir été victime de la détention préventive prolongée, pour avoir vécu l’enfer au Pénitencier national, pour avoir vu mourir des camarades de cellules faute de soins de santé et de nourriture, Kendzy Ville s’engage et vol au secours des eternels matyr du système judiciare.

Davidson Saint Fort, Sheilla Louis Joseph et Peterson Chery