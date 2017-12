Jean Baden Dubois

Lorsqu’on produit des études sur les envois de fonds, les analystes s’attardent rarement sur la quantité de dollars qu’Haïti transfère à l’étranger. Et pour cause, Haïti est loin d’être un pourvoyeur important de transfert d’argent au reste du monde comparé aux autres pays champions en la matière. Toutefois, le gouverneur de la Banque de la République d’Haïti, Jean Baden Dubois, lors de l’ouverture mardi dernier des deuxièmes assises de la coopération décentralisée franco-haïtienne à Port-au-Prince, vient d’apporter un éclairage nouveau sur la question.

Dans ses propos de circonstance, le gouverneur Dubois a en effet souligné qu’Haïti a transféré durant l’exercice 2016-2017 plus de 250 millions de dollars américains au reste du monde. « Ces transferts incluent pour une bonne part le financement des études supérieures et techniques », a fait savoir le numéro un de la banque centrale rappelant que ces envois de fonds se réalisent dans un contexte où de nombreuses familles haïtiennes consentent d’immenses sacrifices pour financer les études et les frais d’installation de leurs enfants à l’étranger.

Ce montant peut paraître insignifiant pour un pays comme la France, a indiqué le gouverneur, et plus insignifiant encore comparé au volume de transferts reçus par Haïti de sa diaspora, mais il représente 12.5% du budget national et plus de 8 fois l’investissement réalisé pour la mise en place de l’université de Limonade dans le Nord.

Pour l’année 2017, Haïti arrive deuxième du Top 5 mondial des principaux bénéficiaires avec 2.4 milliards de dollars reçus, ce qui représente 31.2% en pourcentage de son produit intérieur brut (PIB). C’est ce qui ressort de la dernière édition de la note d’information de la Banque mondiale sur les migrations et le développement publiée le 3 octobre 2017.

Un peu plus tôt cette année, le Fonds international de développement agricole (FIDA), dans un rapport publié à la veille de la Journée internationale des envois de fonds à la famille, célébrée chaque année le 16 juin, a informé qu’en Haïti, au cours des dix dernières années, les transferts d’argent ont progressé à un rythme exponentiel de 85.6% au point qu'ils constituent la principale source de devises du pays.

Si seulement 20% de ces transferts sans contrepartie pouvaient être investis dans la production en lieu et place de la consommation, a signalé Jean Baden Dubois, notre environnement économique s’en trouverait grandement amélioré. « Ce serait des investissements directs de plus de 400 millions de dollars chaque année », a-t-il calculé. De loin supérieure à toute l’aide reçue pour l’année fiscale 2016-2017, à savoir 387 millions de dollars incluant l’appui budgétaire.

Autre suggestion du gouverneur, cette fois-ci à l’occasion de la clôture d’un programme de formation long cycle de journalisme économique par la BRH jeudi dernier, « si nous pouvions ajouter 3 points de plus à la pression fiscale actuelle pour la porter à 15% du PIB, estimé à 8 milliards de dollars, il serait possible d’avoir au moins un grand centre universitaire dans le chef-lieu d’arrondissement de chaque département du pays ».

Cet effort fiscal, selon Jean Baden Dubois, est particulièrement nécessaire pour les collectivités locales compte tenu du faible taux de recouvrement observé dans les 146 communes du pays. En effet, à titre d’exemple, des données du budget 2015-2016, vulgarisées par le Group Croissance, montrent que le département du Nord a généré des ressources propres estimées seulement à 83 millions de gourdes, à peu près 1.2 million de dollars américains, dont plus de 80% de ce montant est contrôlé par la commune du Cap-Haïtien, la deuxième ville du pays.

Patrick St Pré source le nouvelliste