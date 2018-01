L’Ambassade d’Haïti à Washington et la Mission Permanente d’Haïti auprès de l’OEA informent le public en général et la presse en particulier que, le lundi 22 janvier 2018, elles ont organisé, dans les locaux de ladite Ambassade et dans le cadre de la présidence haïtienne de la CARICOM, une journée de retraite des quinze (15) Ambassadeurs de la sous-région accrédités auprès de la Maison Blanche et auprès de l’OEA.

Cette réunion de travail, coprésidée par l’Ambassadeur d’Haïti auprès des Etats-Unis, M. Paul Altidor et le Représentant d’Haïti auprès de l’OEA, M. Léon Charles, a été l’occasion de bien marquer les priorités du Gouvernement haïtien pour l’agenda de la sous-région : le projet d’assurance post-désastre en vue de faire face aux risques de catastrophes naturelles, la dynamisation du grand marché commun de la Caraïbe, la coopération en matière de Sécurité et de Défense.

A côté des priorités susmentionnées, il a été décidé par les Ambassadeurs de la CARICOM réunis sous le leadership d’Haïti, d’inclure à l’agenda des discussions du Caucus pour la période de la présidence haïtienne qui durera jusqu’au 30 juin 2018, les thèmes de : l’éducation, le changement climatique, le respect de la mémoire des descendants d’Afrique et des peuples indigènes, la réforme institutionnelle de l’OEA et la définition d’une stratégie commune de négociations avec les Etats-Unis sur des questions d’intérêts communs aux Etats-membres de la CARICOM.

Par ailleurs, le ministre de la Défense d’Haïti, M. Hervé Denis, en mission à Washington, a été reçu par le Caucus des Ambassadeurs de la CARICOM dans le cadre de la présentation du « livre blanc de sécurité et défense pour le développement économique et social durable d’Haïti ». Le Caucus des Ambassadeurs de la CARICOM a fait part de son support au projet haïtien de renforcement institutionnel par le rétablissement de sa force de défense.