Mme Marie Laurence Lassegue

« Contribution aux réflexions sur l’institutionnalisation du Conseil électoral permanent en Haïti », tel est le titre d’un document dont la parution aura lieu sous peu, a annoncé, ce jeudi 16 novembre 2017, en conférence de presse, Mme Marie Laurence Jocelyn Lassègue, directrice de l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale, (IDEA international) en Haïti.

Un extrait important de cet ouvrage proposé par IDEA International sous la direction d’un spécialiste en question électorale, Me Wodson Bertrand, a été distribué aux membres de la presse aux fins de publication.

Il s’agit, selon Mme Lassègue, d’une réflexion portant sur l’institutionnalisation du Conseil électoral permanent. Un document qui va aider le CEP et toutes les autres structures de l’appareil étatique, laisse-t-elle comprendre.

Dans le contenu de cette partie tirée de l’ouvrage dont le manuscrit compte 200 pages, on peut trouver des recommandations sur le processus de désignation et de nomination ; un historique sur les nominations de 2005 à 2017. Il y a également un chapitre consacré au processus de nomination qui facilite la participation et renforce l’indépendance du CEP ; une partie portant sur la nomination du Conseil électoral permanent selon des critères qui facilitent l’équilibre et la complémentarité des membres. On peut tout aussi bien y trouver un point qui accentue sur les critères objectifs de désignation des conseillers et conseillères électoraux.

D’après la directrice d’IDEA International, ce document qui paraitra prochainement, est le fruit d’un travail de recherche et de rencontres avec des acteurs expérimentés de la société. IDEA, dit-elle, s’embarque dans une telle initiative après avoir constaté que la population veut un CEP équilibré et formé.

« La population dit qu’avant de désigner leurs représentants, les trois pouvoirs de l’État peuvent justifier et expliquer leurs choix», souligne Mme Lassègue. Car, avance-t-elle, il ne s’agit pas d’un poste politique mais d’une charge qui réclame un haut niveau de civisme, un sens élevé des valeurs éthiques et morales et des compétences techniques qui permettront au Conseil de jouer pleinement son rôle, sans qu’on ne soit obligé de le questionner ni de remettre en question la crédibilité des élections.

IDEA International saisit cette occasion où les débats se font actuellement sur la question du Conseil électoral permanent pour permettre aux secteurs concernés de pouvoir bénéficier de cette réflexion portant notamment sur le processus de désignation des membres dudit Conseil.

Alix Laroche - source HPN