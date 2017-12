Pierre Simon Georges

En trois ans (2013-2016), un organisme international confie avoir dépensé 20 millions de dollars dans des projets d'environnement en Haïti. Pour les autres organismes internationaux et les ONG, on n'a pas des chiffres. Pour le ministre de l'Environnement, qui accompagnait le chef de l'État à Paris dans le cadre du One Planet Summit, l'environnement est "un gagne-pain" pour des ONG et des particuliers. Ces derniers profitent de la faiblesse des institutions de l'État pour faire leur beurre.

Selon Pierre Simon Georges, Haïti fait face depuis plusieurs années à une catastrophe environnementale. Chaque goutte de pluie le rappelle. Pour le ministre, le principal coupable est l’État. « L’État ne s’est pas éduqué au point de vue environnemental et du coup n’a pas éduqué non plus la population, explique-t-il. Nous avons complètement négligé notre environnement. Les rivières depuis plus d’un quart de siècle n’ont jamais été curées, les bassins versants n’ont pas été traités, le reboisement laissé à la merci des ONG qui en font leur gagne-pain. Elles se servent de l’environnement pour gagner de l’argent. Elles dépensent au nom de l’environnement et non dans l’environnement. »

Des particuliers casés au ministère de l’Environnement ou dans d’autres institutions sont aussi pointés du doigt. Dans des projets qui, souvent, restent dans les ordinateurs portables. « A mon arrivée, j’ai trouvé plusieurs ministères au ministères de l’Environnement, confie le ministre dans un entretien avec Le Nouvelliste. Chaque directeur de projet était un ministre. Ils avaient leurs projets dans leur laptop. C’était fait avec une ONG quelconque. Chaque coopérant était un ministre et ce dernier ignorait tout de ce qui se passait au ministère. On pouvait aller dans certaines provinces et voir le ministère exécuter tel projet alors que le ministre n’était pas au courant. Le ministre n’avait absolument aucun contrôle », continue le ministre.

Aujourd’hui, Pierre Simon Georges soutient que ce n’est plus le cas au ministère de l’Environnement, souvent présenté comme une institution qui n’existe que de nom. Tout est sous contrôle, affirme le ministre. Interrogé sur ces organisations non gouvernementales qui jettent des dizaines de millions de dollars dans l’environnement, le ministre n’a pas souhaité citer de noms. « Je ne souhaite pas citer de noms, mais quand je vous dirai qu'un grand organisme m’a appris qu’entre 2013 et 2016 il a dépensé 20 millions de dollars dans l’environnement en Haïti, vous comprendrez la situation. C’est pour vous dire que l’argent est jeté au nom de l’environnement et non dans l’environnement », avance Pierre Simon Georges.

« … tous nous périrons »

Haïti figure parmi les pays qui subissent le plus les conséquences du réchauffement climatique. Pour le ministre de l’Environnement, l’État haïtien « doit se responsabiliser ». « C’est l’État qui est responsable de l’aménagement du territoire, de la gestion des déchets entre autres, indique le ministre, ancien conseiller électoral. Les ONG ne sauraient remplacer l’État. Il faut que les instructions soient données par l’État et soient suivies par les organisations écologiques », dit-il.

« Il faut tout faire pour redresser la situation, insiste le ministre. Si nous ne prenons pas le taureau par les cornes, tous nous périrons. »

Valéry Daudier source le nouvelliste