Un mépris immense m’envahit tout entier.

Je pense sincèrement que le plus jeune des écoliers du Lycée Pinchinat, en Haïti, où je me suis rendu en 2016 est plus cultivé, que ce triste sieur qui a été élu le Président des États-Unis d’Amérique du Nord.

Le « président » Trump me rappelle les« « marines « nord-américains lors de l’Occupation de notre pays et cette strophe de mon poèmes JE ME SOUVIENS :

« Je me souviens des "marines" nord-américains déambulant saouls dans nos rues, la bouteille de gin dépassant de leur poches arrières. Je me souviens de leur allure chaloupée et de leur difficulté à avancer sous le soleil. Je me souviens de leur brutalité, de leur grossièreté, de leur peau violette, de leurs yeux injectés de sang, de leurs visages inintelligents, de leurs uniformes peu seyants, de leurs rictus repoussants, de leurs de leurs de leurs de leurs.... »

Il m’est impossible d’utiliser des insultes car je ne les emploient que rarement et la plus grosière d’entre elle ne parviendrait même pas à définir ce que je pense profondément.

Pour reprendre le parler des mes frères dockers, mineurs ou metallos français que j’ai fréquenté durant des décades, je dirais « que c’est un pauvre type » .

Mais au bout du compte un type dangereux, un des plus authentiques représentant du « capitamisme » ravaguer.

Je ne fais qu’un avec mes frères africains, haitiens.

J’embrasse mes cousins de mon Haiti-natale, ceux de ma famille qui ont dû s’exiler à New-York, ou au Québec.

Toutes et tous ont des racines de la première Révolution vitorieuse contre l’esclavage, en 1804, et tiennent leur place, avec dignité et courage pour continuer à clamer Liberté, Égalité, Fraternté. Ils prouvent à chaque instant l’étendu de leurs connaissances.

J’embrasse Madame Michaëlle Jean , secrétaire générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) que j’ai eu l’honneur de rencontrer il y deux jours à une réunion de la Soirée ATD Quart Monde. Une grande dame qui fut une des dirigeantes du Québec et dont je prends la liberté de montrer sa photo comme exemple de ma fierté. Elle est haïtienne !.

Je dis merci à mon père de m’avoir créé sang-mêlé, métèque. A ma mère de m’avoir ouvert sa bibliothèque et appris le chemin qui conduit au savoir…

Je ne me retiens pas tout de même, sinon j’étoufferais !

Je lâche : Trump vous êtes un président de merde ! Que cette exclamation de Cambronne vous couvre de la tête aux pieds ! Et c’est un homme, dans sa quatre-vingt douzième année qui vous le crache en plein visage.

Gerald Bloncourt

13 Janvier 2018