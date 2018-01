À la tête d’une délégation composée d’agents de la police nationale et de Brigade de sécurité des aires protégées, du juge de paix titulaire Me Philippe Vincent, le directeur général de l’Agence nationale des aires protégées (ANAP) a procédé le mercredi 17 janvier à une vaste opération au niveau du Morne-à-Cabri,au cours de laquelle ils ont confisqué 23 engins sur le site. Cette opération, qui met en exécution le communiqué publié par le ministère de l’Environnement (MDE) interdisant l’exploitation sur les sites, a été quelque peu galvaudée par la simple présence de Roro Nelson sur le site.

48 heures après que le ministère de l’Environnement interdit l’extraction de sable dans le périmètre du morne à Cabri, une vaste opération de confiscation a été menée sur ce site pour traquer les exploitants de sable. Au total 23 véhicules et engins lourds ont été remarqués sur le site en train d’extraire le sable. Les clés des camions faisant le plein au pied du morne ont été saisies par les autorités judiciaires. Un bureau fonctionnant sans aucun document légal pour exploiter les carrières a été du même coup scellé par le juge de paix titulaire de Croix-des-Bouquets. Des individus ont été également appréhendés avant qu’ils soient relâchés illico en prononçant le nom de Roro Nelson comme leur employeur. Le bras droit de l’ex-président Michel Martelly s’est rendu calmement sur le site d’exploitation, en fuyant les caméras des journalistes. Sans piper mot.

D’après le directeur général de l’ANAP, Jeantel Joseph, une mainlevée a été accordée à ces individus pris en flagrant délit, parce que ces derniers n’y sont pour rien. « Nous ne voulons pas punir ces journaliers, nous traquons de préférence les grands manitous qui ont acheté des engins lourds pour des milliers de dollars afin d’exploiter illégalement les carrières de sable », a répondu Jeantel Joseph, qui ne voit pas d'inconvenients pour que le bras droit de Michel Martelly (Roro Nelson) se présente sur les lieux.

« Il doit suivre les procédures s’il veut récupérer ses équipements », a indiqué le chef de l’Agence nationale des aires protégées.

Jeantel Joseph dit constater un danger permanent qui plane sur les habitants de la zone ainsi que Port-au-Prince. Le directeur de l’ANAP a rappelé qu’ils étaient là ici pour épargner la population du danger et éviter que la route nationale numéro 3 soit coupée en deux.

M. Joseph a précisé par ailleurs que pour exploiter un site de carrières de sable, il faut l’autorisation du Bureau des mines, le MDE doit faire l’étude environnementale pour vérifier si ce site peut être exploité avant que les agents de la Brigade de sécurité des aires protégées n'en donnent le feu vert.

« Ça nous a pris du temps pour organiser les interventions. Maintenant nous sommes prêts à intervenir sur tous les sites. Des agents seront sur les lieux pour continuer à surveiller les sites d’exploitation au niveau du Morne-à-cabri », a expliqué le DG de l’ANAP, qui promet de fermer tous les sites clandestinement exploités.

Dans ce communiqué publié en date du 15 janvier 2018, le ministère de l’Environnement se dit alarmé face au grand danger représenté par l’exploitation anarchique des carrières de sable au niveau du Morne-à-Cabri et par le risque énorme que cette situation fait peser sur l’environnement. Le MDE informe la population en général et les exploitants de carrières de sable en particulier qu’à compter de la parution de ce communiqué, l’extraction de sable est interdite dans le périmètre du Morne-à-Cabri.

Cette mesure, poursuit le MDE, est prise dans le souci de préserver la route nationale #3 et les pylônes de haut voltage qui alimentent la capitale en électricité.

Au Morne-à-Cabri plus de quinze sites sont exploités dans une totale anarchie: camions surchargés et non bâchés laissant tomber du sable sur la chaussée.

