Le Président de la République, Jovenel Moïse, s'est entretenu, le mercredi 25 Octobre 2017, au Palais National, avec des représentants du secteur vodou dans le cadre du dialogue institutionnel.

Déroulées dans une ambiance cordiale, ces discussions ont permis aux représentants du secteur Vodou de mieux appréhender la vision du Chef de l'État pour réformer l'État afin de fournir davantage de services publics de base au peuple, attirer des investissements directs, créer des emplois et promouvoir la stabilité politique et sociale dans une Nation plus juste, prospère et solidaire.

Les leaders de la religion du Vodou ont profité de l'occasion pour présenter au Chef de l'Etat leurs principales préoccupations, tout en lui assurant de leur collaboration pour la bonne marche de la patrie.

EJ/Radio Métropole Haiti