Jovenel Moise rencontre Odette Roy Fombrun

La courte mais surtout percutante lettre ouverte d'Odette Roy Fombrun la semaine dernière au chef de l’Etat a poussé ce dernier à rendre visite à la centenaire. En sa résidence privée, mardi, Jovenel Moïse est allé écouter les conseils d'Odette Roy Fombrun et profité pour lui expliquer sa vision pour le pays…

Le président de la République est lui-même allé écouter ce que Odette Roy Fombrun a à lui dire quelques jours après la lettre ouverte de la centenaire. « Je lui ai dit beaucoup de choses. Nous avons parlé sur tous les sujets. Politique, économie…Nous avons parlé pendant un très long temps », a rapporté au Nouvelliste Madame Fombrun jointe par téléphone mardi soir.

« Je suis très satisfaite de la visite », s’est exprimée l’invitée d’honneur de la 23e édition de Livres en folie. L’écrivain se dit consciente que sa percutante lettre ouverte au chef de l’Etat a fait parler d’elle et c’est pourquoi le président de la République lui a rendu visite. Jovenel Moïse a expliqué à Madame Fombrun son plan pour le pays et la centenaire dit au journal avoir compris ce qu’elle n’avait pas compris.

Madame Fombrun a promis au journal qu’elle allait elle-même faire un papier sur sa rencontre avec le chef de l’Etat dans lequel elle élaborera d’avantage.

« Fructueuse rencontre avec Madame Odette Roy Fombrun. — Sa sagesse permettra à la République de grandir », selon un tweet du président de la République.

Le porte-parole du chef de l’Etat, Lucien Jura a inscrit cette visite de Jovenel Moïse chez Odette Roy Fombrun dans le cadre de la volonté du président de se mettre à l’écoute d’une personne expérimentée comme Madame Fombrun. « Quand on parle de Odette Roy Fombrun, on parle d’une centenaire, d’un monument dans la société qui a vu, entendu et expérimenté des choses dans la société », a dit M. Jura.

Selon lui, un président responsable qui n’est pas têtu doit d’aller écouter ce que la grande Odette Roy Fombrun a à lui dire. « C’est dans une atmosphère de sagesse et de grande humilité que le président de la République s’est fait le devoir d’aller visiter cette icône de la société », a-t-il avancé.

Outre d’avoir écouté les conseils et les recommandations de Madame Fombrun, le locataire du Palais national, a fait savoir Lucien Jura, en a profité pour l’expliquer sa vision pour le pays.

Interrogé pour savoir si le chef de l’Etat comptait, comme l’avait demandé Odette Roy Fombrun dans la lettre ouverte, mettre de côté le « Moi Je » pour parler du « Nous haïtiens », le porte-parole du président ne pouvait pas être affirmatif. « Aujourd’hui, le président de la République a écouté les conseils de Madame Fombrun. Dans la mesure où ils peuvent faciliter une transition vers le développement durable qu’espèrent tous les haïtiens, il n’y a aucun problème pour le président de les prendre en considérations », a-t-il dit.

« Excellence,

Vous avez été élu au premier tour de scrutin,

vous aviez droit au MOI JE.

Vous l’avez utilisé abondamment durant 7 mois.

L’heure a sonné d’écouter l’autre.

Utilisez aussi abondamment le DIALOGUE.

Et qu’enfin vienne le temps du NOUS HAITIENS », la totalité de la lettre ouverte de Odette Roy Fombrun au chef de l’Etat.

Robenson Geffrard source le nouvelliste