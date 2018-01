Les Haïtiens sont de plus en plus nombreux à émigrer pour trouver à l’étranger de meilleures conditions de vie et pour envoyer des fonds à leurs familles restées au pays. D’une part, c’est essentiellement la main-d’œuvre qualifiée qui émigre et, d’autre part, c’est la population travaillant dans l’agriculture et dans le secteur de l’éducation qui est la plus susceptible d’émigrer.

Ce sont là les deux principaux enseignements à retenir de l’enquête IPPMD (Interactions entre politiques publiques, migrations et développement) qui, pour comprendre l’incidence de l’émigration sur le marché de l’emploi, s’est intéressée aux caractéristiques de ceux qui partent. Dans l’enquête IPPMD, il ressort que presque tous les émigrés actuels (âgés de 15 ans et plus) sont en âge de travailler (15-64 ans). Avant de quitter Haïti, plus de la moitié d’entre eux faisait partie de la population active (en emploi ou au chômage).

En outre, l’examen des schémas d’émigration d’un certain nombre de catégories professionnelles affichant différents niveaux de qualifications révèle que c’est essentiellement la main-d’œuvre qualifiée qui émigre. En effet, le taux d’émigration des travailleurs très instruits est supérieur au taux d’émigration total en Haïti : il atteignait 75 % en 2011.

Des données assez révélatrices de l’ampleur de ce phénomène – qu’on peut assimiler aisément à une saignée, à une fuite de notre matière grise – quand ont sait qu’en Haïti, selon ce rapport, l’emploi formel reste faible, et la main-d’œuvre est employée principalement dans l’agriculture et dans le secteur informel urbain. La majeure partie (47 %) travaille en effet dans le secteur informel, ou dans l’agriculture de subsistance (40 %), ou occupe un emploi salarié formel (13 %).

Mené en collaboration avec l’Institut interuniversitaire de recherche et de développement (INURED), ce projet lancé, en janvier 2013, par le centre de développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et cofinancé par le programme thématique des migrations et de l’asile de l’Union européenne, visait à fournir aux décideurs de dix pays à revenu faible et intermédiaire, dont Haïti, des éléments en faveur de l’inscription de la migration dans les stratégies de développement, et à favoriser la cohérence de l’ensemble des politiques sectorielles.

Dans nombre de pays d’Amérique latine, des travaux de recherche ont précédemment montré que les migrations et les transferts de fonds ont une incidence positive sur les principaux résultats du développement, tels que la réduction de la pauvreté, la croissance et les investissements dans le capital physique et humain. Cependant, les migrations ont un coût et peuvent entraîner des pertes de capital humain, ainsi que des pertes de revenu pour les ménages, et des perturbations sociales. Or, la relation entre les différentes dimensions des migrations et du développement en Haïti est encore peu étudiée. Ce qui explique pourquoi les liens entre les différentes dimensions des migrations et du développement ne sont pas encore très bien compris. Par conséquent, le quatrième chapitre de ce rapport s’appuie sur des données de l’enquête IPPMD pour démêler certains liens complexes entre émigration, transfert de fonds et migration de retour dans quatre secteurs essentiels pour le développement : le marché de l’emploi, l’agriculture, l’éducation, l’investissement et les services financiers.

S’agissant du marché de l’emploi, l’enquête constate que les ménages avec un émigré ne recevant pas de transferts de fonds ont la proportion la plus faible d’adultes actifs, alors que les ménages avec un émigré recevant des transferts de fonds ont la proportion la plus élevée de membres actifs. « En Haïti, les transferts de fonds tendent à réduire l’apport de la main-d’œuvre dans les zones urbaines, et ont l’effet inverse dans les zones rurales », soulignent les experts ayant travaillé 4 ans à l’élaboration de ce rapport.

Ainsi, les membres du ménage réduisent leur offre de main-d’œuvre lorsqu’ils comptent des membres émigrés, mais seulement dans les zones urbaines. Le fait d’avoir un membre absent ne semble pas être lié à la décision de travailler ou non. Dans les zones rurales, après avoir pris en compte les caractéristiques des ménages et des individus, on constate que ni le fait d’avoir au moins un membre émigré ni le fait de recevoir des transferts de fonds n’influent sur la décision de travailler ou non.

D’après les études, en améliorant le revenu du ménage, les transferts de fonds peuvent permettre aux membres du ménage de créer une entreprise, ce qui encourage le travail indépendant. Cependant, les données descriptives provenant de l’enquête IPPMD ne semblent pas confirmer cet effet : la proportion de travailleurs indépendants est plus élevée parmi les ménages qui ne reçoivent pas de transferts de fonds (53 %) que parmi ceux qui en reçoivent (49 %).

Le fait de recevoir des transferts de fonds est associé positivement au travail indépendant parmi les membres du ménage, mais seulement dans les zones urbaines, où tant les hommes que les femmes sont davantage susceptibles de s’installer à leur compte lorsque le ménage dont ils sont membres reçoit des transferts de fonds. Il convient de noter que le travail indépendant n’est pas forcément de l’entrepreneuriat ou a à voir avec la création d’un emploi salarié : dans de nombreux cas, un seul individu est concerné.

Les 10 pays en développement sélectionnés pour participer au projet : Arménie, Burkina Faso, Cambodge, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Géorgie, Haïti, Maroc, Philippines et République dominicaine.

Patrick STPRE source le nouvelliste