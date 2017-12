La fête de l’Immaculée Conception a été célébrée ce vendredi en présence de milliers de fidèles catholiques et du Premier ministre, Jack Guy Lafontant. Mgr Sylvain Ducange en a profité pour délivrer le message des évêques. En Haïti, indique-t-il, la corruption n’a pas de frontière. Elle favorise l’impunité, et l'accumulation illicite de richesses. « La plaie de la corruption doit être dénoncée et combattue avec force par ceux qui détiennent l'autorité », exhortent les prélats, estimant que les auteurs du mal sont tolérés, voire protégés par ceux-là mêmes qui devraient les châtier.

Dans un stade rempli, à l’occasion du temps de l’Avant, le temps de préparation à l’avènement du Petit Jésus, les évêques disent constater que le peuple haïtien vit des évènements sombres de son histoire. Mgr Sylvain Ducange, dans son homélie, en a profité pour délivrer le message des évêques d’Haïti qui se sont penché sur la situation du pays.

« Nous observons avec beaucoup de peine et d’inquiétude le phénomène grandissant de la migration massive d'Haïtiens et surtout des jeunes vers les pays de l'Amérique latine, les Caraïbes et de l'Amérique du Nord. Ce flux migratoire prive ainsi notre pays d’une partie non négligeable de sa jeunesse, de ses cadres. C’est l'avenir du pays qui est menacé », a déclaré Mgr Ducange, analysant que les jeunes d'Haïti peinent à espérer, à construire leur avenir dans un pays qui ne leur offre aucune chance, aucune perspective d'avenir, où il y a un manque d'emploi, d'investissement et de stabilité sociale et politique.

Il ne s’agit pas que de cela. « Il y a aussi la corruption effrontée et éhontée qui s'affiche à tous les échelons de la société qui devient endémique. En effet la corruption sans respecter les frontières concerne des personnes, des structures publiques et privées, des pouvoirs et des classes dirigeantes. Il s'agit d'une situation qui favorise l’impunité et l'accumulation illicite de richesses, le manque de confiance envers les institutions politiques, surtout dans l'administration de la justice et dans les investissements publics qui ne sont pas transparents, ni égaux et efficaces pour tous », a expliqué Mgr Ducange.

« La plaie de la corruption doit être dénoncée et combattue avec force par ceux qui détiennent l'autorité et avec le soutien généreux de tous les citoyens, animés par une forte conscience sociale. Certes, certaines personnes font fructifier leur avoir honnêtement mais malheureusement beaucoup d'autres s'enrichissent impunément, de manière frauduleuse, au détriment de la population qui s'appauvrit », a martelé l’administrateur apostolique, qui estime que les auteurs du mal sont tolérés voire protégés par ceux-là mêmes qui devraient les châtier, les amener vers le droit chemin.

Les évêques expliquent que cette situation les interpelle. Ils réitèrent leur engagement aux côtés des pauvres pour le redressement de notre société.

« Nous exhortons les trois pouvoirs à prendre des dispositions fermes et des décisions concertées en vue de créer des conditions favorables à la stabilité de l’Etat et à la sécurité de la nation. Nous exhortons les élites des différents secteurs (économique, politique, professionnel) et les responsables politiques à s'investir et investir davantage dans la consolidation des institutions pour le développent du pays », a prêché Mgr Sylvain Ducange.

La célébration a coïncidé avec l’ouverture du jubilé des 75 ans de la consécration d’Haïti.

Edrid St Juste source Le nouvelliste