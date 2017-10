Soulignant le support continu du gouvernement des Etats-Unis au gouvernement haïtien et à la Police Nationale d’Haïti (PNH), la Chargée d'Affaires, Madame Robin Diallo, a participé à une cérémonie de remise de 20 motocyclettes et véhicules tout-terrain à l’unité de la Police Frontalière d’Haïti, a-t-on lu dans une note du Bureau de Communication de l’Ambassade des Etats-Unis en Haïti.

Les véhicules ont été achetés avec un financement du gouvernement américain à l’Organisation Internationale des Migrations (OIM) dans le cadre d’un programme de 645.000 dollars visant à soutenir cette police frontalière, a-t-on rapporté dans la note

Lors de cette cérémonie, la Chargée Diallo a rejoint le Chef de mission de l'OIM, Monsieur Fabien Sambussy, le Directeur Général de la Police Nationale d'Haïti, Monsieur Michel-Ange Gédéon, et le Directeur de la Police Frontalière Haïtienne, Monsieur Marc Justin. Le directeur du Bureau des Affaires de Stupéfiants et de l’Application de la Loi (INL), Monsieur Nicholas Hilgert, et le Conseiller Davos François étaient également présents.

A travers INL, le gouvernement américain supporte activement la formation et le développement professionnel de la Police Nationale d’Haïti, dans l’objectif commun pour une Haïti forte, sûre et économiquement viable, a conclu la note.