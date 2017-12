Le transport représente un pivot pour tout pays qui aspire au commerce, aux échanges, au développement économique dans une plus large mesure. Les moyens de déplacement dans une société, dans une communauté a trait directement à son mode de développement. En Haïti, se déplacer peut se révéler une vraie perte de temps dans la plupart des grandes villes, notamment dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince (Delmas, Pétion-Ville, Tabarre, Carrefour et Port-au-Prince). Qui a dit que le temps est de l’argent. Cette formule bien américaine résonne mal dans les oreilles de nos dirigeants qui semblent ignorer son importance.

De nos jours, emprunter l’axe centre-ville de Port-au-Prince-Mariani (sud de la capitale) est un vrai parcours du combattant. À cause des travaux de réhabilitation dans la zone de Bolosse, les automobilistes empruntent quasi exclusivement la route du Bicentenaire occasionnant ainsi un bouchon des plus extraordinaires. Des gens peuvent passer plus de quatre heures à faire la file le long de ce tronçon de la route nationale # 2. Pourtant, cette route devrait se hisser au rang des priorités de la nation. La RN2 lie la capitale au reste du département de l’Ouest, mais aussi la seule voie terrestre pour se rendre dans les départements des Nippes, du Sud, du Sud-Est, de la Grand'Anse et dans les Palmes.

Le calvaire de ces braves gens qui habitent ces zones ne semble pas vraiment préoccuper les décideurs. Cette situation inacceptable existe depuis des lustres. Certaines fois, la circulation sur la route de Carrefour prend des allures catastrophiques. Comment un peuple peut-il accepter de vivre dans un tel état? Même les piétons ont du mal à circuler dans les heures de pointe. Dieu seul sait combien d’honnêtes citoyens voulant se rendre d’urgence à l’hôpital ou à l’aéroport ont déjà payé le prix fort de nos inconséquences.

Dans une moindre mesure, d’autres axes méritent l’attention des décideurs : Delmas, route de Frères, Croix-des-Bouquets, Tabarre.

En ce début du mois de décembre, la situation est intolérable dans certaines autres artères de la zone métropolitaine. La période de fin d'année est le moment où les gens sortent beaucoup. Imaginez ce que seront les rues du centre-ville de la capiatle à la mi-décembre. Certains ont déjà pris la décision de rester cloîtrés chez eux pendant les fêtes de fin d'année ou de se rendre en province. En attendant, c'est le grand silence à ce sujet du côté des concernés. Les travaux au niveau du tronçon de Bolosse avancent bien et on espère que, d'ici fin décembre, ils seront terminés.

Cependant, d'aucuns pensent que quel que soit le palliatif qu'on essaie pour solutionner le problème des bouchons dans l'entrée sud de la capitale, ce sera toujours peine perdue si les solutions proposées ne s'inscrivent pas dans la durée. Il est grand temps que les Haïtiens commencent à penser pays. Car si rien n’est fait en ce sens, dans une décennie, la circulation automobile sera impossible à Port-au-Prince.

À un certain moment de la durée, quelqu'un a eu l'idée géniale d'utiliser les voies maritimes avec l'expérience «Taxi sou dlo» pour essayer de combler le déficit de moyens pour se rendre à Carrefour. Malheureusement, cette expérience n'a pas fait long feu. Personne n'a charché à savoir pourquoi alors que ce genre de transport est très valorisé dans les grandes villes côtières du monde.

C'est le grand mal qui nous ronge tous. Personne ne veut essayer. Tout le monde attend qu'une main messianique arrive et change la citrouille en carosse dorée. Ne serait-il raisonnable et profitable qu'on commence à faire avec les moyens du bord et améliorer au fil du temps, comme cela se fait chez les gens normaux?

Chez nous, on préfère jouer sur le temps, car ce n'est pas ça qui nous manque.

Dieudonne Joachim source le nouvelliste