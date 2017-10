La Direction de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (DESRS), structure du ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle a lancé, le mardi 10 octobre 2017, à l’hôtel Marriott, un Concours de rédaction scientifique sur la thématique du développement durable ouvert aux étudiants de premier cycle, constate HPN.

Il a été tout aussi bien question du lancement d’un Projet de subvention à la publication d’ouvrages scientifiques produits par des professeurs d’universités, des chercheurs abordant la problématique du système éducatif haïtien et de ses perspectives de réforme.

Suivant les objectifs définis à travers ce concours, on entend par cette initiative: inciter étudiants et étudiantes à la production scientifique ; développer chez eux la pensée critique ; les encourager à la concurrence loyale et initier la mise en place d’un centre d’excellence académique qui permettrait à la DESRS d’apporter sa contribution à l’œuvre du développement intégral de la société haïtienne.

Yves Fausner Paul, responsable de la DESRS et porteur des projets, dit s’attendre à ce que les étudiants et les étudiantes produisent des textes de qualité et originaux ne dépassant pas dix pages et pouvant être publiés dans les journaux, revues de l’UNESCO, du MENFP et des éditions de l’université.

Les inscriptions de ce concours, initiative du MENFP appuyée par l’UNESCO, seront ouvertes du 16 au 20 novembre 2017 et les intéressés peuvent passer à la DESRS pour s’enquérir des modalités y relatives.

Selon Yves Fausner Paul, cinq des concurrents seront primés. Le premier recevra un lap-top et une enveloppe de 1000 dollars américains, le deuxième recevra un lap-top et une enveloppe de 500 dollars, le troisième gagnant aura aussi un lap-top accompagné d’une enveloppe de 250 dollars ; le quatrième et le cinquième auront un lap-top et 100 dollars américains chacun.

Prenant la parole pour la circonstance, le directeur général du ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Dr Meniol Jeune et le représentant résident de l’UNESCO en Haïti, Paul Gomis ont salué cette initiative qui, disent-ils, constitue un soutien de plus à l’excellence académique.

« Il faut réhabiliter l’enseignement des sciences en Haïti. C’est un grand défi auquel on est confronté. Si on ne le fait pas, tout ce qu’on fera posera un problème », dit Paul Gomis, soutenant que cette idée participe de l’objectif du concours.

Pour sa part, le directeur général du MENFP, Dr Meniol Jeune qui lance cette initiative du ministère, croit qu’il est d’importance capitale d’encourager sur cette en vue d’enrichir les recherches sur des problématiques concernant notamment le secteur de l’éducation.

« Cette action à travers ces deux projets d’appui, viennent donc de manière spécifique, renforcer ce soutien à la production scientifique dans le domaine de l’enseignement en ciblant les travaux réalisés en éducation », martèle le 2e responsable du MENFP qui lisait les propos du ministre Pierre Josué Agénor Cadet.

Fidèle à son souci de la qualité de l’éducation, le MENFP entend assurer par cette démarche intellectuelle une certaine coordination entre les établissements d’enseignement supérieur sur le plan de la recherche. Question justement de combler les lacunes enregistrées en ce qui concerne la recherche scientifique dans le pays, laisse-t-on comprendre.

Alix Laroche source HPN