Jovenel Moise

Le président Jovenel Moïse, a remis le week end écoulé un important lot de matériels, aux responsables du Centre National des Equipements (CNE) afin d'accélérer la construction de la route "Kafou Jòf-Anse-à-Foleur" qui devra aider à désenclaver le département du Nord'Ouest. Ces matériels, dont 9 camions et 3 excavatrices, viennent renforcer la flotte d'équipements du CNE déjà engagée dans les travaux de construction de cette route.

Ces équipements seront utilisés pour la réalisation des infrastructures d'envergure que compte ériger le chef de l'État dans tout le Grand Nord, grâce à la Caravane du changement.

En maintes occasion le président Moïse a expliqué que son programme prioritaire vise à matérialiser sa promesse d'interconnecter toutes les communes du pays et de créer des pôles de développement dans tous les départements. Lors d'une cérémonie M. Moïse a fait état de la nécessité pour l'État haïtien de se procurer encore d'autres équipements en vue de construire au plus vite cette route appelée à offrir un meilleur cadre de vie aux populations de cette partie de l'Artibonite et du Nord'Ouest.

Il révèle que des interventions seront réalisées sur les nombreuses rivières du département de l'Artibonite, en particulier la rivière La Quinte qui représente une menace constante pour la population de la Cité de l'Indépendance.

Par ailleurs, le chef de l'État a annoncé la construction de 8 aérogares dans plusieurs départements.

LLM / radio Métropole Haïti