Jovenel Moise

Le gouvernement haïtien, par la voix du ministère des Affaires étrangères, a réagi aux propos de Donald Trump, rapportés dans un article du Washington Post. Selon ce quotidien, le président des États-Unis qualifie Haïti de « trou de merde ». Dans une note de presse publiée ce vendredi en fin de matinée et transmise aux organes de presse, le gouvernement se dit « profondément indigné et choqué par la teneur des propos, non démentis officiellement, attribués par les organes de presse américains au président des États-Unis d'Amérique qui se serait référé à certains peuples, dont les Haïtiens, en des termes, pour le moins, irrespectueux et insultants ».

Dans cette note, le gouvernement estime qu’il s'agit, une fois encore, d’une véritable méprise. Car, argue-t-il, ces déclarations indignes et répréhensibles ne correspondent en rien aux vertus de sagesse, de retenue et de discernement que doit cultiver toute autorité politique investie de hautes fonctions.

« Le gouvernement haïtien condamne avec la plus grande fermeté ces propos odieux et abjects qui, s'ils étaient avérés, seraient, à tous égards, inacceptables, car ils refléteraient une conception simpliste et révisionniste du peuple haïtien, contraire aux valeurs et principes défendus dans la Déclaration universelle des droits de l’homme qui rejette toutes discriminations basées notamment sur l’origine et la race », peut-on lire dans la note.

Plus loin, le gouvernement souligne que ces propos seraient, de surcroît, incompatibles avec les liens multiples tissés par la longue histoire d'amitié et de convivialité qui unit les peuples des deux plus vieilles républiques de l'hémisphère. En ce sens, il est rappelé dans la note que les destins d'Haïti et des États-Unis d'Amérique se sont croisés depuis 1779 quand 500 soldats haïtiens ont combattu aux côtés des troupes américaines dans la guerre de l’indépendance. « De même, en 1814, plusieurs centaines d’Haïtiens ont pris part à la bataille de New Orléans pour protéger l’indépendance des États-Unis d’Amérique quand les Britanniques voulaient reconquérir leur ancienne colonie », fait remarquer le gouvernement, ajoutant que les rapports entre les deux pays se sont raffermis par le fait que des millions de fils et filles d'Haïti ont contribué, contribuent et continueront de contribuer à la prospérité et à la grandeur de l'Amérique. « De même, la solidarité spontanée du peuple américain envers le peuple haïtien dans ses moments difficiles consolide, encore pour longtemps, le socle de leur indéfectible amitié. »

« Le gouvernement haïtien en appelle au respect de la dignité des peuples, à la préservation de la tradition humaniste dont s'honorent à juste titre les États-Unis d'Amérique, ainsi que des valeurs de solidarité, d'altruisme et de respect des différences qui ont fait de ce pays, au fil de son histoire, un havre de liberté et une terre d'accueil pour des millions d'immigrants venus de tous les horizons et de tous les coins du globe », conclut la note.

Jean Daniel Sénat - source Le Nouvelliste