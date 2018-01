Les autorités françaises ont suspendu la vente du lait pour bébés"Célia "produit par le groupe LATALIS santé(groupe LNS)

Selon une note de presse des ministères du commerce et de l’industrie , de la santé publique et de la population, ce lait est retiré du marché pour cause de contamination par le salmonella angona.

Vu que ce lait est importé et vendu sur le marché haïtien, ces ministères demandent à la population de ne pas l’acheter et ni de l’utiliser.

Les dispositions sont prises pour le retrait du produit sur le marché haïtien.

Aucun commerçant n’est autorisé à le vendre pour éviter des problèmes de santé et pour ne pas tomber sous le coup de la loi.

Le MSPP et le MCI compte sur la compréhension de tous pour l’application stricte de cette loi.

Haiti 24