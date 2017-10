Michele J Sison

La commission des affaires étrangères du sénat américain a ratifié ce vendredi le choix de Michel Jeanne Sison comme nouvelle ambassadrice des Etats-Unis en Haiti.

Pour boucler le processus une autre étape reste à franchir: l'approbation du Sénat réuni en assemblée.

Les membres de la commission des relations extérieures du Sénat ont examiné minutieusement les antécédents de la diplomate, en privé d'abord, puis pendant une audience publique. Selon la procédure après un vote favorable elle soumet la nomination au Sénat pour un vote en séance plénière.

Selon la procédure l'opposition d'un seul sénateur peut être nefaste .

Mme Sison est une diplomate de carrière au service de la diplomatie américaine depuis 1982. Elle a été ambassadeur à trois reprises, au Sri Lanka et aux Maldives (2012 à 2014), au Liban (2008 à 2010) et aux Émirats arabes unis (2004 à 2008). Elle a servi dans 11 missions américaines à l'étranger dont Inde, Côte-d'Ivoire, Cameroun et Haïti entre 1982 et 1984.

Depuis 2014, Mme Sison est représentante permanente adjointe de la mission américaine aux Nations unies.

Née à Washington le 27 mai 1959, Michele Jeanne Sison a fait des études en sciences politiques du Wellesley College et au London School of Economics (LSE).

LLM / radio Métropole Haïti