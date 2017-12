Agenor Cadet Ministre de l Education Nationale

Par circulaire signée du Ministre Pierre Josué Agénor Cadet et publiée en date du 6 décembre 2017, le ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) a décidé d’interdire les pratiques de sous-traitance des cours dans les écoles fondamentales publiques et les lycées, à compter du 8 janvier 2018, à la reprise des cours.

Ainsi, seuls les enseignants titulaires sont habilités à dispenser leurs cours dans les écoles nationales et/ou dans les lycées. En cas d’absences répétées sans justification, ils seront remplacés automatiquement, suivant les procédures établies.

Le MENFP demande aux directeurs d’établissements de veiller à la disponibilité permanente du cahier de présence (cahier de pointage) de tous les enseignants. Les autorités centrales du MENFP peuvent, à tout moment, effectuer des visites de supervision en vue de vérifier la conformité et la véracité des informations contenues dans lesdits cahiers.

Les responsables d’établissements scolaires, avec l’appui des inspecteurs, doivent veiller à la pleine application de cette mesure. Tout contrevenant sera sanctionné suivant les règlements et la Loi régissant la matière.

Cette décision s’inscrit dans le cadre des dispositions visant à lutter contre les mauvaises pratiques dans le réseau des écoles du secteur public, à rationaliser la gestion des écoles publiques et à améliorer la gouvernance du secteur.

AL HPN