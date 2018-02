Le gouvernement haïtien est en train d’envoyer des signaux au secteur textile, le secteur qui emploie actuellement le plus de personnes dans le pays. En l’espace de 24 heures, le Premier ministre Jack Guy Lafontant a rencontré les représentants du secteur textile haïtien. Le ministre des Finances, accompagné du directeur général des douanes, a visité les usines de Codevi à Ouanaminthe.

« Cette initiative rentre dans le cadre de la vision du [président] Jovenel Moïse visant à encourager les investisseurs privés (haïtiens et étrangers) dans l’objectif de garantir l’offre et la stabilité d’emploi dans le pays », a d’abord « tweeté » le Premier ministre Jack Guy Lafontant avant qu’un communiqué de la Direction de communication de la Primature ne précise que la rencontre de ce jeudi 1er février 2018 a eu lieu en la résidence officielle du chef du gouvernement.

Les représentants du textile ont pu non seulement exposer les projets d’expansion du secteur, mais aussi faire part au chef du gouvernement des contraintes qui entravent le développement dudit secteur.

« De mon côté, après avoir exposé les grandes priorités de mon administration, j'ai fait preuve d’engagement en rassurant les investisseurs de l’accompagnement du gouvernement pour un emploi de qualité au bien-être de toute la population haïtienne », a fait savoir Jack Guy Lafontant dans un deuxième « tweet ».

« Le Premier ministre nous a écoutés, a pris note et a promis que tout rentrera dans l’ordre », a confirmé pour sa part Georges B. Sassine, président de l’Association des industries d’Haïti (ADIH), joint par téléphone en début d’après-midi par la rédaction.

Quelques heures après ce pas rassurant du Premier ministre en direction des investisseurs leur garantissant son « accompagnement en vue de la création d'emplois durables pour le bien-être de toute la population haïtienne », le ministre de l’Economie et des Finances, Jude Alix Patrick Salomon, accompagné du directeur général des douanes, Jorel Janvier, a visité l’usine de Codevi installée à Ouanaminthe qui depuis plus d’une décennie fournit des emplois à plusieurs milliers de compatriotes.

« C’est la première fois qu’un ministre de l’Economie et des Finances ainsi qu’un directeur général nous visitent à Codevi. Nous sommes très contents de la visite et de la coopération. Le ministre, à l’instar du gouvernement, a fait montre de son engagement pour la création d’emplois », a confié au journal le patron de Codevi, Fernando Capellan.

« Le secteur textile haïtien connaît depuis quelques années une sérieuse progression dans la création d'emplois. L'ADIH a enregistré près de 10 000 nouveaux emplois qui représentent un essor de 25% durant les 2 dernières années », peut-on lire sur le compte Twitter de l’association patronale.

L’ADIH, qui a procédé, ce vendredi 2 février 2018, à l'inauguration officielle de son Centre de formation et de services du secteur textile (TASC) en présence du ministre du Commerce, des représentants des plusieurs institutions nationales et internationales (CFI, INFP, USAID), des syndicalistes et des patrons.

Pour Georges B. Sassine, un pays comme Haïti, où il y a tellement de chômeurs en quête d’emplois, ne peut se payer le luxe de laisser à l’investisseur qui vient ouvrir son usine le soin de former ses employés. « Cela réduit notre compétitivité », a signalé le numéro un de l’ADIH, reconnaissant qu’avec cette formation de base les gradués sont désormais plus susceptibles de trouver un emploi.

Ainsi, le Centre de facilitation des investissements (CFI) fait entrer les investisseurs, l’ADIH à son tour forme la main-d’œuvre avant qu’elle n’intègre le marché du travail afin de rendre le processus plus facile pour ces gens formés dans le secteur de l’habillement. « Ce centre permet à l’investisseur de perdre moins de temps à former les ouvriers – car le temps c’est de l’argent », a insisté Georges B. Sassine, rappelant que les problèmes que connaît chacun de ses pairs sont pratiquement les mêmes.

Les propriétaires d’usine, qu’ils soient à Caracol – à Ouanaminthe ou à Port-au-Prince, n’en peuvent plus des grèves intempestives, des congés décidés à la dernière minute et de toutes les nébuleuses entourant l’augmentation des salaires.

La ministre des Affaires sociales, qui était présente chez le Premier ministre, a promis que le Conseil supérieur des salaires (CSS) sera formé de nouveau bientôt, a indiqué Georges B. Sassine, lançant un appel pour que les discussions sur l’augmentation des salaires commencent incessamment.

« Dans tous les pays du monde, il y a des règles qui précisent quand les salaires doivent monter ou pas […] Nous demandons que les salaires soient ajustés dans la transparence », a déclaré Georges B. Sassine.

Patrick ST PRE source Le Nouvelliste