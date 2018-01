La Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) a procédé à l’arrestation de Jonathan Servil, Jean Louis Julmer (alias Ti-Mulâtre), Jocelyn Philogène et Jean Louis Pierre dans le cadre de l’enquête sur l’assassinat du père Joseph Simoly, 54 ans. L’information a été communiquée par Gary Desrosiers, porte-parole adjoint de la PNH, au cours d’une conférence de presse ce lundi. Selon l’inspecteur Desrosiers, ces arrestations sont le résultat de grandes avancées dans l’enquête ouverte au niveau de la DCPJ sur cet assassinat survenu le 21 décembre 2017. « Ces individus sont arrêtés pour assassinat, détention et port illégal d’arme à feu et association de malfaiteurs. Jonathan Servil, 28 ans, alias Nathan, a été l’exécutant de ce forfait. Dans le cadre de cette opération, la DCPJ a également confisqué 2 motocyclettes et un revolver de calibre 38 », a-t-il détaillé.

Gary Desrosiers a souligné que, selon l’autopsie, Joseph Simoly, 54 ans, vicaire de la paroisse du Sacré-Cœur de Turgeau, a reçu une balle au niveau de son bras gauche. « Le projectile est passé dans sa cage thoracique avant d'aller se loger dans une partie vitale de son corps. Ce qui a provoqué une hémorragie et qui, malheureusement, a provoqué sa mort », a-t-il explique.

Les présumés bandits seront transférés au parquet de Port-au-Prince pour les suites judiciaires. Cependant, Gary Desrosiers assure que l’enquête va suivre son cours. La première thèse selon laquelle la victime revenait de la banque a été écartée. Les premières informations faisaient état également d’une femme qui aurait pris part elle aussi à l’assassinat. Questionné à ce sujet, Gary Desrosiers, sans vouloir être précis, indique que plusieurs individus, parmi lesquels figure une femme, sont recherchés.

Par ailleurs, l’inspecteur Desrosiers a indiqué que ces présumés bandits et d’autres qui sont recherchés sont également impliqués dans d’autres assassinats. Il s’agit de l’assassinat de l’inspecteur de police Chibly Jeune le 2 avril 2017 à Delmas 95, et de celui du Dr Frédérique Viau le 5 juillet 2017 à Delmas 83, a-t-il rapporté.

Le porte-parole adjoint de la PNH en a profité pour présenter le bilan des opérations et affaires traitées au cours de l’année 2017 au niveau de la DCPJ. « Nous avons procédé à 588 interpellations, et résolu 428 cas. De plus, 329 personnes sont activement recherchées. Nous avons saisi 48 118 kilos de cocaïne, 95 5765 kilos de marijuana, 30 000 dollars, 45 000 euros et plus de 1 million de gourdes, 46 véhicules, 22 motos, 92 armes à feu, 2 bateaux et 3 maisons ont été confisqués », a-t-il rapporté. Dans la foulée, Gary Desrosiers a également indiqué que la PNH a procédé à l’arrestation de Noël Austin Rostan, 74 ans, à l’aéroport Toussaint Louverture, le 10 janvier dernier. Selon lui, l’individu en question avait en sa possession 3 kilos de cocaïne. « Il s’apprêtait à prendre un vol Port-au-Prince/Fort Lauderdale », a-t-il indiqué.

Jean Daniel Sénat source le nouvelliste