L’organisation Un cœur pour servir (UCPS) organise un séminaire de formation les 9 et 10 mars 2018 à Hôtel Mariott de Port-au-Prince.

Le thème : Les clés bibliques et spirituelles pour un leadership d’impact.

L’intervenant : Pasteur Mark Lecompte, Président de l’Institut théologique pour la francophonie et Pasteur associé à l’Église Nouvelle Vie à Québec. Il partagera avec vous l’expérience de plus de 30 ans d’un ministère impactant et fructueux.

Notre mot d’ordre : Un leadership pour aujourd’hui

Un cœur pour servir (UCPS) se donne pour mission de doter les leaders chrétiens haïtiens d’outils pertinents pouvant leur permettre d’impacter leur communauté. Elle œuvre pour un renouveau du leadership chrétien haïtien. Ce travail se fera par la tenue de séminaires de formations répondant aux besoins actuels avec des leaders d’Haïti et d’autres pays de la francophonie.

Au menu de ces deux jours :

Salon du livre, Tenue d’ateliers pertinents, Documents, Diner et collation. Prix du billet : 50$ US seulement.

Vous êtes cordialement attendus. Achetez votre billet maintenant. Les places sont limitées. Soyez des nôtres et invitez vos amis.