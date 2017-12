Plusieurs milliers de fidèles catholiques ont marché en procession dans la prière et dans l'allégresse, à travers plusieurs rues de la capitale ce vendredi à l'occasion de la solennité de l'Immaculée Conception.

Chapelets en main, vêtus de t-shirt blanc frappé à l’effigie de la Vierge Marie, le peuple de Dieu, les dévots de la Sainte Vierge, majoritairement des femmes, ont manifesté leur foi. Conduits par un char, ils ont chanté, dansé, magnifié la grandeur de Dieu et vénéré la Vierge Marie qui se fait leur maman, toujours prête à intercéder, selon eux, pour eux, pour Haïti, comme elle l’avait fait en 1882. Cet acte dévotionnel a provoqué la paralysie de la circulation.

Tout a commencé sur les collines de Bel-Air, l'endroit où a eu lieu la prière de guérison de la petite vérole qui endeuilla nos familles en 1882.

Comme en 1882, Mgr Sylvain Ducange, administrateur apostolique, a reproduit les mêmes gestes effectués par Mgr Jean-Marie Guilloux. Dans un acte de foi, il a béni Haïti en présentant la face de l'icône de Notre-Dame du Perpétuel Secours aux quatre coins cardinaux.

Si l'Eglise pria en 1882 pour notre pays en faveur de la guérison de la petite vérole, « aujourd'hui, c’est pour sa libération contre la corruption, l'insécurité, la misère, l'insalubrité, la migration de nos jeunes en terre étrangère et toutes les forces du mal », a détaillé Mgr Ducange, qui par la suite a invité le peuple de Dieu à la procession.

La procession a débuté à Bel-Air, à la paroisse de Notre-Dame du Perpétuel Secours vers les 2 heures p.m. Portée par un char frappé à l'effigie de la Vierge Marie, la marche a drainé une marée humaine. Plusieurs rues de la capitale ont été sillonnées.

Arrivés devant le palais national, dans un moment solennel, on a remis à Dieu le pays. Les chrétiens ont demandé à la Vierge Marie de prier pour nos autorités afin qu'elles soient habitées par la sagesse et l'humilité. La procession a ensuite repris pour finir sa course à 6 heures p.m au stade Sylvio Cator où a été donnée la célébration eucharistique en présence du chef du gouvernement, Jack Guy Lafontant.

L'Eglise catholique, en ce 75e anniversaire de la consécration d'Haïti à Notre-Dame du Perpétuel Secours, a consacré ses prières pour la délivrance d'une Haïti qui, selon elle, est gangrénée par des fléaux qui l'empêchent de s'engager sur la voie du progrès.

Dans son homélie, Mgr Sylvain Ducange a fait ressortir entre autres la foi de Marie qui était toujours prête à dire oui. Il nous invite à cultiver cette même foi. Elle a prêché en faveur de la paix, de l’amour du prochain, de la réconciliation. Mgr Sylvain explique que l’Eglise invite toutes les autorités à engager la lutte contre la corruption, la division.

Cette célébration clôture neuf jours de prière et d’adoration.

Edrid St Juste source le nouvelliste