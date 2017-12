Fond-des-Nègres, le 13 décembre 2017

Lettre ouverte à Monsieur Gadnor AUGUSTIN Maire de la commune de Fond-des-Nègres

Monsieur le Maire,

Nous, citoyennes et citoyens de la commune de Fond-des-Nègres, soussignés, avons l’honneur de vous notifier formellement, par l’entremise de cette lettre ouverte, de nos préoccupations légitimes concernant votre gestion de la commune de Fond-des-Nègres, la commune que nous chérissons tous.

En notre qualité de citoyens que nous confèrent la constitution et les lois de la République d’Haiti, nous estimons opportun de saisir ce moment crucial pour jouer, pas de manière abusive mais plutôt utile à la communauté, notre rôle d’avant-gardistes pour éviter le pire sinon limiter les dégâts.

Pour aller un peu droit au but, nous souhaitons pour l’instant éviter certains sujets qui réclament aussi notre attention et notre curiosité citoyennes, tels que : Les informations adéquates concernant le camion appartenant à la commune de Fond-des-Nègres ; Le gaspillage des cabris, dû à une mauvaise gestion imprégnée d’une distribution partisane de la mairie, lesquels pourtant étaient destinés aux paysans de la commune de Fond-des-Nègres victimes de catastrophes naturelles de l’an dernier ; l’ouverture en votre nom personnel, Monsieur le Maire, d’un compte en banque pour collecter des dons en espèce de la diaspora fond-des-négroise « A/C Nbr: 8033844760 Gadnor AUGUSTIN ». Or, cette mesure obscure est en dehors de toute procédure administrative légalement établie par la loi haïtienne, elle échappe du coup au contrôle de la CSC/CA, et la suite reste à désirer... Nous espérons y revenir sou peu, parce que ce n’est pas un pari gagné d’avance contre la volonté des dignes filles et fils de Fond-des-Nègres. Les citoyennes et citoyens de la commune demandent déjà des comptes, et dans peu de temps la mobilisation sera activée pour exiger une gestion saine et transparente de la commune.

Monsieur le Maire, permettez-nous de saluer votre démarche visant l’identification de certaines rues et quelques quartiers de Fond-des-Nègres, et à numéroter les maisons. C’est assez louable comme initiative de votre administration, et surtout ça se concrétise progressivement. Cependant, nous voilà très consternés par le choix de certains noms utilisés dans le cadre de cette démarche. Certains noms de rue sont en inadéquation avec

l’histoire et la réalité de notre commune par exemple le nom de Rue Pape Jean Paul II est attribué à l’une des rues de la commune. Mais le pire dans tout ça, c’est de constater que votre amateurisme sans limite vous conduit à violer de manière expresse la constitution haïtienne en nommant des rues « Rue Charlot… Rue Poly Faustin ». A titre de rappel, Poly Faustin, un digne fils de Fond-des-Nègres, ancien professeur de Littérature haïtienne, ancien Député de la circonscription de Miragoane - Fond-desNègres. C’est évident qu’il a servi valablement la commune pendant des années, mais c’est malheureux, voire décevant de voir un panneau d’identification porter son nom de son vivant. Ça soulève beaucoup d’interrogations et d’indignations au sein de la population Monsieur le Maire.

Sans avoir la prétention de vous faire la leçon Monsieur le Maire, et comme de fait, l’engagement patriotique l’oblige, sachant que l’ignorance ne saurait être une vertu surtout lorsqu’il s’agit d’une autorité étatique à quelque niveau que ce soit, nous sommes plutôt contraints de vous rappeler que les articles 7 et 7.1 de la constitution haïtienne disposent : « ARTICLE 7: Le culte de la personnalité est formellement interdit. Les effigies, les noms de personnages vivants ne peuvent figurer sur la monnaie, les timbres, les vignettes. Il en est de même pour les bâtiments publics, les rues et les ouvrages d'art. ARTICLE 7.1: L'utilisation d'effigie de personne décédée doit obtenir l'approbation de l'Assemblée National ».

Monsieur le Maire, de grâce, ne nous mettez en situation de croire que Fond-des-Nègres a la malchance d’avoir un Maire comme vous, étonnez-nous de préférence en écoutant la voix de la raison pour revenir sur certaines décisions préjudiciables à la commune pour tenter de sauver votre honneur et du coup sauvegarder l’image de Fond-des-Nègres qui risque d’être sapée par votre politique rétrograde à certains égards.

Nous vous conjurons Monsieur le Maire de reconsidérer certaines décisions, et d’entreprendre sans délai des consultations ouvertes et franches avec les citoyennes et citoyens de la commune de Fond-des-Nègres. Nous ne demandons pas de l’emploi, mais exigeons formellement que nos voix soient entendues dans les affaires de notre commune, nous avons voté aux élections, nous sommes des électeurs actifs qui suivent de près ce qui se passe chez nous, nous avons pleinement ce droit, et nous continuerons à en jouir jusqu’au bout. Nous sommes déjà impatients à voir ces dérives corrigées dans le meilleur délai.

Patriotiquement,

Se suivent les noms des citoyennes et citoyens qui s’inscrivent dans cette démarche :

Rodrice DUROCHER Jean Felix MONTOBAN Iljois MYSTAL Kenly VILSAINT Junior-Diems GAPY Donnis MAIGNAN Gymson LAMONTAGNE Elinet ST-HUBERT Cédois MYSTAL Jean Lamarre MONTOBAN Johnny HOMERE Junior BELUS Makensy DORVIL Saintilma JOSEPH (Best Joé) Jean Ricot VALENTIN Judner DESJARDINS Savary JEAN Jonathan SAIMPHIL Jean François MONCHAIS Exilienne Suprice EXILAS Delanne JEROME Yvener BÉLONY Frédo LAMBRÉ Yvelt DETOURNEL Dimy LALOI Gerald CHERUBIN Rousseau LUBIN Sovenet JEAN Eddyson GARAT Gupson JEAN BAPTISTE Guy MONDELUS Pierre Willy MONTOBAN Jean Phaël ETIENNE Frantzo BLANC Marc-Henry ALIES Marie Rose ARISTE Reno BELIZAIRE

Presencia PRESSOIR Benoit GASSAINT Myrtha GUERRIER Yronet LUXAMAR Bonel CFARLES Bredy ABRAHAM Irénio MATALBERT Miranda LEBLANC Manicia Henry SAINT-LOT Mikelange MORISSEAU Adler DUCHATELIER Joseph BRUNO Melio BELIZAIRE Enose LOUISSAINT Weslande Valbona PIERRE Meliana DEO Esaï LORDENA Adonise DEGUE Ymoliane BRUNO Roger Marc NARCISSE Pierre Tony JEAN PHILIPPE Jude SYLSAINT Jackson NEZIL

Pour Authentification :

Me. Rodrice Durocher