Le président de la BID, Luis Alberto Moreno, en conférence de presse conjointe avec le chef de l’État haïtien Jovenel Moïse, en marge d’une visite des réalisations de la caravane du changement dans le Sud, le vendredi 20 octobre, a estimé « qu’il est temps pour l’opposition de monter à bord de la caravane ». Pour Luis Alberto Moreno, les politiques peuvent avoir des différends mais pas sur les travaux faits dans les infrastructures routières, électriques et autres, réalisés au bénéfice de la population. « Ce qui compte, c’est de faire les choses pour le peuple haïtien… C’est la solution qui compte. Je veux vraiment que tout le monde pense à cela parce que je pense que la caravane en Haïti est en marche», a insisté le président de la BID, élogieux vis-à-vis du président Jovenel Moïse pour avoir récupéré et réparé des équipements abandonnés dans des coins, quand des officiels de gouvernements antérieurs ont cru qu’il valait mieux en acheter de nouveaux au lieu de réparer ceux qui étaient disponibles.

Le patron de la BID, Luis Alberto Moreno, emballé par la caravane, la volonté de fournir des services aux populations dans des départements pauvres du pays, a promis le soutien de la banque qu'il dirige. « La BID, pour les prochaines années, va donner des stéroïdes à la caravane », a annoncé le patron de la BID qui avait décidé de financer la caravane à hauteur de 10 millions de dollars. Sur les cinq prochaines années, la banque engagera 1 milliard de dollars américains en Haïti, a indiqué Luis Alberto Moreno qui, lors de cette conférence de presse, a regretté que le tronçon Cayes/Jérémie ait duré tout ce temps et coûté très cher, à cause, entre autres, de la topographie montagneuse que traverse cet ouvrage. Le président de la BID a annoncé, en présence de Manuel Estrella, que la compagnie Estrella allait se charger de la finition des travaux rapidement et à un prix correct.

Le président Jovenel Moïse s’est engagé à poursuivre dans la même voie afin de donner des services à la population. Il a indiqué qu’il se rendait en hélicoptère à les Irois avec le président de la BID pour visiter la première centrale fonctionnant avec quatre sources d’énergie, dont le vent et le soleil. Dans le département du Sud, Jovenel Moïse a fait visiter les travaux de profilage de berges sur la ravine du Sud. Il y a déjà un kilomètre de berges effectué pour protéger Camp-Perrin. L’usine d’asphalte a été visitée ainsi qu’une pépinière à 80 % installée qui sera capable de produire 4 500 000 plantules chaque année, a expliqué le président Jovenel Moïse.

Les relations entre la BID et l’État haïtien sont plus apaisées ces temps-ci. Le 17 décembre 2015, dans une lettre au ministre des TPTC, l’ex-responsable du dossier Haïti, Jose Augustin Aguire, avait informé le gouvernement haïtien qu’il allait devoir rembourser après « des manquements » observés lors de l’audit effectué sur la réalisation de la route entre l’entrée du parc industriel de Caracol et l’entrée du village de Caracol. Le coût total des travaux était de 800 000 dollars. Le ministère des TPTC devait les réaliser. Il a pourtant décidé de sous-traiter et de faire des locations d’équipements à Agri-Trans. L’audit avait indiqué notamment «l’absence de pièces originales conformes aux dépenses initialement prévues». Un cadre des TPTC au courant de ce dossier avait indiqué que tout était conforme.

