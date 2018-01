Mgr Max Leroy Mésidor, 11e archevêque du siège métropolitain

Monseigneur Max Leroy Mésidor deviendra le samedi 6 janvier 2018, le jour des Rois, le 11e archevêque du siège métropolitain de Port-au-Prince en conformité au Concordat de 1860 signé entre le gouvernement haïtien et le Saint-Siège. L’actuel archevêque du Cap-Haïtien ne deviendra, cependant, que le 4e Haïtien à occuper ce poste à l’archidiocèse de Port-au-Prince depuis sa création le 3 octobre 1861 par division du diocèse de Santo Domingo, puis divisé à son tour, le 25 février 1988, pour former le diocèse de Jacmel. Mgr François Wolf Ligondé, choisi sous la présidence de François Duvalier, fut le premier archevêque haïtien à être hissé à la tête de l’archidiocèse de Port-au-Prince.

Outre ces 11 apôtres de Dieu, l’archidiocèse de Port-au-Prince a eu plusieurs serviteurs, dont des évêques auxiliaires et archevêques coadjuteurs. L’Eglise prévoit que chaque diocèse a à sa tête un évêque. Quand les besoins pastoraux l’exigent, un ou plusieurs évêques auxiliaires peuvent être nommés. L’auxiliaire a la charge de vicaire général ou de vicaire épiscopal. Tandis que l’évêque coadjuteur est un évêque auxiliaire auquel est donné également le droit de succéder immédiatement à celui auquel il est adjoint, après sa démission ou son décès.

En prélude à l’ordination épiscopale et l'intronisation du nouvel archevêque de Port-au-Prince, Le Nouvelliste propose la liste des archevêques, évêques auxiliaires et coadjuteurs de l’archidiocèse de Port-au-Prince qui s'étend sur une superficie de 4 827 km2 englobant tout le département de l'Ouest.

Mgr Martial-Guillaume-Marie Testard du Cosquer (22 septembre 1820- 27 juillet 1869) est le premier archevêque de Port-au-Prince. Sa pastorale a duré six ans (archevêque de 1863 à 1869). Il a été choisi par le président Fabre Geffrard le 7 septembre 1863. Il est mort à Rome le 27 juillet 1869.

Mgr Jean-Marie Guilloux (5 juin 1819- 24 octobre 1885) fut nommé second archevêque de Port-au-Prince en 1870. Il a été consacré à Vannes, France, le 25 janvier 1871. Mgr Guilloux a passé 14 ans à la tête de l’Eglise catholique en Haïti. Il est décédé le 24 octobre 1885.

Après la mort de Mgr Guilloux, Monseigneur Constant Mathurin Hillion (21 août 1830- 21 février 1890), évêque d’alors du Cap-Haïtien, est nommé en 1886 3e archevêque de Port-au-Prince. Ordonné prêtre en France le 24 mars 1855, sa pastorale n’a duré que quatre ans. Il est mort le 21 février 1890 à Port-au-Prince.

Avant de devenir officiellement archevêque de Port-au-Prince en 1894, Mgr Giulio Tonti a administré l'archidiocèse entre 1893 et 1894. Mais il fut d'abord nonce apostolique en Haïti. Il a dirigé l’archevêché pendant huit ans comme archevêque titulaire (1894-1902).

Remplaçant Mgr Tonti, le 21 octobre 1903, le père Julien-Jean-Guillaume Conan (16 juin 1860- 11 octobre 1944) fut nommé 5e archevêque de Port-au-Prince. Son ordination épiscopale a eu lieu le 3 décembre 1903. Il a dirigé l’archidiocèse durant 27 ans (1903-1930). Le 5 décembre 1930, il a remis sa démission. Son coadjuteur Mgr Joseph Marie Le Guoaze lui succéda devenant le 6e archevêque de Port-au-Prince.

Mgr Joseph Le Gouaze (1er octobre 1883- 31 juillet 1964) fut nommé archevêque coadjuteur le 29 septembre 1927, puis consacré le 18 décembre de la même année. Suite à la démission de Mgr Conan, il a pris les rênes de l’archidiocèse de Port-au-Prince durant 25 ans (1930-1955). Il est mort le 31 juillet 1964.

A la suite de la démission de Mgr Joseph Le Gouaze, le père François-Marie Joseph Poirier (2 novembre 1904- 23 janvier 1976) a été nommé 7e archevêque de Port-au-Prince. Entre 1955 et 1966, il a assuré les commandes de l’archidiocèse de Port-au-Prince.

Il a fallu attendre 1966 pour voir le premier Haïtien diriger l’archidiocèse de Port-au-Prince. Mgr François Wolf LIGONDE, choisi sous la présidence du Dr François Duvalier, a été le 8e archevêque métropolitain de Port-au-Prince. Il a été nommé en août puis consacré le 28 octobre 1966. Sa pastorale a duré 40 ans (1966-2008). Le 28 février 2008, il a remis sa démission. Il est mort le 8 avril 2013.

Et c’est Monseigneur Joseph Serge Miot (23 nov 1946-12 janvier 2010) qui lui a succédé le 1er mars 2008. Le 29 juillet 1997, Mgr Serge Miot a été nommé archevêque coadjuteur de Port-au-Prince. Son ordination a eu lieu le 12 octobre de la même année. Il a été également administrateur apostolique sede plena avant son ascension à la tête de l’archidiocèse. Il est mort tragiquement le 12 janvier 2010 lors du tremblement de terre.

En 2011, Mgr Guire Poulard, alors évêque des Cayes (précédemment évêque de Jacmel), fut nommé archevêque métropolitain de Port-au-Prince. Il a été installé le 26 mars 2011. Il a remis sa démission en 2017.

Entre autres évêques

Parmi les évêques auxiliaires de Port-au-Prince, on peut citer : le père Léon Bélouino, un Français nommé évêque auxiliaire de l’archidiocèse de Port-au-Prince en 1880. Le père Rémy augustin est nommé, le 8 avril 1953, évêque auxiliaire de l’archidiocèse de Port-au-Prince. Jean-Baptiste Decoste a été auxiliaire de Port-au-Prince en 1972.

Nommés le 25 novembre 1986, les pères Louis N. Kébreau et Joseph Lafontant ont été consacrés le 25 janvier 1987 évêques auxiliaires de Port-au-Prince. On compte également Simon Pierre Saint-Hillien, Pierre-André Dumas, Quesnel Alphonse et Sylvain Ducange. Le dernier a été l’administrateur apostolique sede plena assurant l’intérim suite à la démission de Mgr Poulard.

Sources combinées

Edrid St Juste Le nouvelliste